自由開講》明白真相比選舉結果更重要

◎曾勇

台灣將以選舉來決定自己想成為什麼樣的人

1/10，也就是選前3天，英國知名媒體BBC首頁的頭條新聞是《The Taiwan that China wants is vanishing中國想要的台灣正在消失》。首頁同時還刊載了其他5篇文章，對於台海現況，BBC總結了問題最關鍵的核心是中國對台灣自治的主張。「北京將台灣視為中國的一部分，但許多台灣人認為自己是獨立國家，儘管大多數人贊成維持現狀，也就是台灣既不宣布獨立，也不與中國統一。」BBC認為，經由這次選舉，台灣人將決定自己想成為什麼樣的人。

同一天，美國紐約時報刊出對台灣現況最新的一篇報導《When Democracy Is a Threat當民主成為威脅時》，「中國長期以來在重要競選活動中以威脅性語言、假訊息和其他影響力行動針對台灣。」「在一場勢均力敵的台灣大選之前，北京方面加強了對台灣的騷擾。」該報導的記者NICHOLAS KRISTOF 尼古拉斯·克里斯托夫在文章中的第一句話就提到，「38年前，我第一次報導台灣選舉」。他提到，「選舉結果對中國的重要性反映在北京操縱它的努力上。」在文末，他很感性地說，「最後一個想法：當我報導這些台灣選舉並回想起我在台灣報導的第一次選舉時，我不斷地思考：中國什麼時候會改變？」

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中共長期有意操弄深化了族群的對立

全球都在關注台灣人的選擇。應台北市信民協會之邀，包含方偉、方菲、唐靖遠、章天亮、李大宇、陳薇羽、金然、文昭等多位來自北美的大網紅，齊聚台灣觀察此次的總統大選。另外，台灣的大德基金會也於1/7、1/8分別在新竹、台北舉辦「江山簿·改」講座，邀請國內知名的政論家明居正教授，以及大網紅唐靖遠、李大宇、陳薇羽，共同就中共對台灣的認知戰提出自己的獨特見解。

台灣大德基金會於1/7、1/8分別在新竹、台北舉辦「江山簿·改」講座，邀請國內知名的政論家明居正教授（左二），以及大網紅唐靖遠（中）、李大宇（右一）、陳薇羽（右二），共同就中共對台灣的認知戰提出自己的獨特見解。（作者提供）

明居正教授提出了關鍵性的論點：「共產黨肆無忌憚地滲透台灣，政治、社會、文化、宗教、黑道等管道對台灣進行全面性的滲透，造成不同陣營的嚴重對立，但我告訴不同陣營的人，你們是民主憲政體制下的對手，不是敵人，不一定要掐死對方。」也正如華爾街日報最新報導文章的副標中所寫，「無論誰獲勝，島上的選民都會團結一致支持民主。」

先給你再全部奪回去是共產黨的最高綱領

明教授以其數十年的研究，剖析了共產黨統戰中最重要的兩個武器—文宣及用間。表面上他跟你做生意跟你談談文化交流，就是要先討好你，進一步願意跟他交朋友，在尋求共同的語言投你所好、慢慢失去戒心之後，再從生活方面的各種議題尋求交集，然後越來越深入，讓你一步一步的陷入他背後精巧設計的的目的，最後你在政治上接受了他，被他所控制，這是共產黨的最高綱領。

他們擅長的手段就是先吸收5%優秀的人才，去控制另外的95%。在追求權力目標的前提下，充分掌握人性的弱點，給你你所需要的，然後瓦解你的意志，最後得到他所要的權力，這就是我所說的，共產黨對權力的病態式執著。

「將欲取之，必先與之」，共產黨的統戰把這個論述發揮的淋漓盡致，我們看他跟國民黨的數十年歷史過程就知道，先與國民黨一起建立黃埔軍校、北伐來打擊帝國主義，接著抗日，然後在過程中不斷私下壯大自己，最後奪取了整個大陸的政權。現在接著用疑美論、疑日論試圖孤立台灣，然後用虛假的民族主義來爭取台灣人對他的認同，最後整個端走。

他們在深藍、深綠陣營中先埋伏深紅的人，挑起兩個陣營無止息的對立、衝突，永遠無法團結。所以我常說：「有些藍營的朋友把中共當作朋友來愛，有些綠營的朋友把中國當作中共來恨。」這都是中了統戰的毒之後的結果。

中共灌輸的歷史 全部是假的

唐靖遠第一次來台灣、第一次到台大校園，馬上發現台灣校園沒有圍牆，而大陸校園不但有圍牆還門禁森嚴，正應了開放與控制、民主與專制的對比。他提到，本身也是在系統洗腦教育下的小粉紅，一直到1989年的六四天安門事件才在思想中出現了一個重大的翻轉。他原本也完全相信政府官媒所說，所有學生都安全撤離了廣場的那一套，後來到同學家，知道同學的哥哥因為參與了六四活動被打了一槍，也因此被航天學校退學了，才知道原來事實竟然是完全相反的。「從此我開始懷疑，每天是不是都被虛假的信息所包圍？然後開始從過去的歷史中去挖掘真相，越挖掘就越了解原來從小到大被灌輸的那些歷史全都是虛假的！」

共產黨控制思想的核心方法就是認知戰，他們是很嚴肅地、很系統的用戰爭理論在研究執行認知戰，研究用什麼方法欺騙人來達到最後他想要的目的。而且這個認知戰的對象不只是外界的其他國家，他們對於自己的老百姓也用同樣的手法，而且不斷地在優化他的技術。在那種戰爭狀態下，敵我界線是不清楚的，有可能敵人就在你的身邊。「所以台灣人沒有意識到中共對於台灣安全的威脅到底有多大？他其實進入到每一個人的生活當中、每一個人的身邊，所以我覺得非常有必要來告訴你們。」

台灣人的善無法領略共產黨的惡

薇羽也是第一次來到台灣，她曾經長期在黨媒工作，為黨喉舌就是她最主要的工作，她講了一個親自操作的例子。「我們在年底的時候會把年中所有優秀的稿件層層上報到中央去評比，獲獎的案子會在全國播放，每個電視台為了得到獎項都會去造假。我負責的一個案子就是要造出一個台灣姑娘跟大陸小伙子談戀愛寫情書的故事，我絞盡腦汁去捏造過程中可能發生的事情，結果這個稿件在中央電視台得到一等獎，而且在全國大力的去宣傳。這整個事件的背後就是一個統戰。」

圖為「薇羽看世間」的自媒體人陳薇羽。（作者提供）

台胞返鄉探親更是一個精心包裝的統戰，共產黨藉由這種事件，一方面宣揚大陸的環境有多好、招商引資的條件有多好，一方面高規格的接待，找電視台美女全程陪同台商的參訪行程、送往迎來，滿足台商的虛榮心，目的就是要建立一種台胞衣錦還鄉的形象。這也是明教授所講先投其所好的手段運用。所以我常覺得，台灣人的善良無法想像中共的邪惡，到底是到什麼樣的程度。

中毒後的解毒更需要緩慢的過程

大宇曾經在2018年來過台灣，當時是為了拍婚紗。他到台南去，發現台南幾步路就有一個廟宇，民間信仰非常發達。中國原來也是有道教有佛教有孔廟，有各種信仰，但是共產黨來了之後全給滅了、廟也大部分給拆了。佛教道教之所以被部分的保留是因為對內統戰的需求。

大宇提到共產黨的整個洗腦宣傳是無孔不入的，你看的影片、讀的新聞、老師講的內容、學校掛的標語，一切的一切都在洗腦。共產黨要說你壞，那就是十惡不赦！他們過去一直把國民黨塑造的非常的不堪，談到抗日，那是偉大的共產黨在做的事情，國民黨人只會搞錢、搞女人，他們是不抗日的！這些造假的言論對於小孩子的影響是最深的。就像李登輝的例子，「中國一直把李登輝塑造成一個賣國賊，因為他提出兩國論。大陸播放的一個影片，看到台灣人民抗議示威的場景，很多老百姓拿著竹竿敲打李登輝的車子，我就以為台灣人非常討厭李登輝。這在我幼小的心靈裡種下了一個很深的種子，就認為李登輝是壞人。

當一個思想的毒種下之後要解毒是需要經過一個緩慢的過程，轉變對李登輝的認知是經過一番思想鬥爭的結果，就像今天要跟大陸年輕人講台灣是一個獨立的國家，他們無法接受，所以你要跟他講中華民國的歷史，他才會開始思考。

大家應該都有一個共同的期待

大網紅們耳提面命，就是希望給台灣人提個醒，「不要相信共產黨！不要相信共產黨！」。明居正教授最後總結，我們期待的是一個沒有共產黨的中國，一個沒有共產黨的世界。

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自媒體「方偉時間」：https://www.ganjingworld.com/channel/1eiqjdnq7go24Zgp9lmAJds8X1u00c

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