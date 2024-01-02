晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國民黨果然應驗了蔣經國的苦心安排？！

2024/01/02 10:23

◎陳啟濃

大選投票日剛好遇到蔣經國逝世36週年，國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜，提早選在元旦謁陵。形式上讓國人感受到國民黨對蔣經國的追思，事實卻是國民黨違背了蔣經國的政治主張，同時也應驗了蔣經國當年的苦心安排。

圖為國民黨主席朱立倫（中）、總統候選人侯友宜（左2）及前高雄市長韓國瑜（左1）等人，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵。（資料照）

大家常會開玩笑，當年蔣經國只是為了安撫台灣人安排李登輝擔任副總統，又沒有意料到自己會突然病逝。造成李登輝命運安排繼任總統後，成為中華民國第一任民選總統。

以蔣經國的智慧難道做事都只是一時所好，當然不是。在他晚年體認到反攻大陸無望，發自內心跟當年一起來的外省軍民喊話「我是中國人，也是台灣人。」希望大家以台灣為安身立命的家園。並且廢除戒嚴，宣告台灣應該走向自由民主。

他最擔心的是政權如果交到外省人手上，會無法對抗中共的統戰策略，因為當時的外省人還是存有過客台灣，終極還是要回到中國的心態。所以面對中共的統戰，他們會選擇放棄台灣而回歸中國。慎重考慮後才會選擇知共識共的李登輝來擔任未來的總統，除了反共更能堅持台灣的國家主體性。

李登輝擔任國民黨黨主席就很積極想要把國民黨改造為本土政黨，放棄反攻大陸的想望，建立台灣國家的主體地位。只是連戰選總統失敗，李登輝被黨內同志逼迫離開，國民黨放棄反共，選擇親中，許多外省人的想法，還是停留在唾棄台灣人當總統，寧願選擇當中國人的態度。

圖為當年蔣經國總統（右）前往大安官邸探訪並祝賀甫當選副總統的搭檔李登輝（中）。（維基共享）

目前的國民黨果然如蔣經國所擔憂的，不僅放棄反共而且還想要靠中共來逼迫台灣人。蔣經國早就預料到沒有了他，國民黨沒有力量對抗中共，甚至會葬送台灣在中共手上。

可悲的是目前檯面上國民黨的領導人，都體認不到自己沒有蔣經國的知共識共。面對中共的統戰策略，選擇步步退讓，毫無對策。如果當時蔣經國選擇一位外省人擔任副總統，在他過世後繼任總統，而不是選擇李登輝。台灣可能不會有後來的國會全面改選，總統大選，走向以台灣為主體的國家定位。

（文字工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書