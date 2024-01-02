自由開講》國民黨果然應驗了蔣經國的苦心安排？！

◎陳啟濃

大選投票日剛好遇到蔣經國逝世36週年，國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜，提早選在元旦謁陵。形式上讓國人感受到國民黨對蔣經國的追思，事實卻是國民黨違背了蔣經國的政治主張，同時也應驗了蔣經國當年的苦心安排。

圖為國民黨主席朱立倫（中）、總統候選人侯友宜（左2）及前高雄市長韓國瑜（左1）等人，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵。（資料照）

大家常會開玩笑，當年蔣經國只是為了安撫台灣人安排李登輝擔任副總統，又沒有意料到自己會突然病逝。造成李登輝命運安排繼任總統後，成為中華民國第一任民選總統。

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以蔣經國的智慧難道做事都只是一時所好，當然不是。在他晚年體認到反攻大陸無望，發自內心跟當年一起來的外省軍民喊話「我是中國人，也是台灣人。」希望大家以台灣為安身立命的家園。並且廢除戒嚴，宣告台灣應該走向自由民主。

他最擔心的是政權如果交到外省人手上，會無法對抗中共的統戰策略，因為當時的外省人還是存有過客台灣，終極還是要回到中國的心態。所以面對中共的統戰，他們會選擇放棄台灣而回歸中國。慎重考慮後才會選擇知共識共的李登輝來擔任未來的總統，除了反共更能堅持台灣的國家主體性。

李登輝擔任國民黨黨主席就很積極想要把國民黨改造為本土政黨，放棄反攻大陸的想望，建立台灣國家的主體地位。只是連戰選總統失敗，李登輝被黨內同志逼迫離開，國民黨放棄反共，選擇親中，許多外省人的想法，還是停留在唾棄台灣人當總統，寧願選擇當中國人的態度。

圖為當年蔣經國總統（右）前往大安官邸探訪並祝賀甫當選副總統的搭檔李登輝（中）。（維基共享）

目前的國民黨果然如蔣經國所擔憂的，不僅放棄反共而且還想要靠中共來逼迫台灣人。蔣經國早就預料到沒有了他，國民黨沒有力量對抗中共，甚至會葬送台灣在中共手上。

可悲的是目前檯面上國民黨的領導人，都體認不到自己沒有蔣經國的知共識共。面對中共的統戰策略，選擇步步退讓，毫無對策。如果當時蔣經國選擇一位外省人擔任副總統，在他過世後繼任總統，而不是選擇李登輝。台灣可能不會有後來的國會全面改選，總統大選，走向以台灣為主體的國家定位。

（文字工作者）

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