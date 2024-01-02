自由開講》投票旨在為人民自己謀長久，不是在為特定政黨爭得失

◎廖大中

投票旨在為人民自己謀長久，不是在為特定政黨爭得失。有不同政治立場都理解尊重，但共同基礎其實只有一個：「為人民自己謀長久」。

投票示意圖。（資料照／南投縣選委會提供）

國共內戰1949就結束了，如今的台海有事是中國挑戰美國霸權，比大小強弱當然是美中兩國去比，他們才是事主。

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有些黨老是拿台灣去跟中國比，根本不當類比，自己嚇自己也就罷了，還拿「敵大我小、敵強我弱」來嚇台灣人民，純屬自誤誤人，不外意圖弱化對中國侵略的抵抗意志，還支持他們的選民是在為自己謀長久嗎？能不猛醒？

雷根在1967年第一次當選加州州長的就職演說中提醒世人：「自由是件脆弱的東西，它離破滅並不遙遠，最多只有一個世代的距離。你我享有的自由權利，絕不是理所當然的繼承；只有每個世代都願意為自由奮戰、不斷守護，人們才有資格繼續擁有自由。要知道，在世界歷史上，有許多人民曾經享受自由卻不知珍惜，但自由很少有二次機會，失去者總只剩下後悔莫及。」

台灣人民2024年1月13日即將做出抉擇，其結果將決定我們是否有資格繼續擁有世代自由。

如果我們真的在乎戰爭、關心和平，就一定要強大到足以在沒有和平的地方創造和平。美國前總統雷根言行如一，以實力尋求和平，成功的終結了冷戰，強大的蘇聯共產帝國則土崩瓦解。典型不遠，彌足借鏡。

（自營商）

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