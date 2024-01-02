晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》投票旨在為人民自己謀長久，不是在為特定政黨爭得失

2024/01/02 16:02

◎廖大中

投票旨在為人民自己謀長久，不是在為特定政黨爭得失。有不同政治立場都理解尊重，但共同基礎其實只有一個：「為人民自己謀長久」。

投票示意圖。（資料照／南投縣選委會提供）

國共內戰1949就結束了，如今的台海有事是中國挑戰美國霸權，比大小強弱當然是美中兩國去比，他們才是事主。

有些黨老是拿台灣去跟中國比，根本不當類比，自己嚇自己也就罷了，還拿敵大我小、敵強我弱來嚇台灣人民，純屬自誤誤人，不外意圖弱化對中國侵略的抵抗意志，還支持他們的選民是在為自己謀長久嗎？能不猛醒？

雷根在1967年第一次當選加州州長的就職演說中提醒世人：「自由是件脆弱的東西，它離破滅並不遙遠，最多只有一個世代的距離。你我享有的自由權利，絕不是理所當然的繼承；只有每個世代都願意為自由奮戰、不斷守護，人們才有資格繼續擁有自由。要知道，在世界歷史上，有許多人民曾經享受自由卻不知珍惜，但自由很少有二次機會，失去者總只剩下後悔莫及。」

台灣人民2024年1月13日即將做出抉擇，其結果將決定我們是否有資格繼續擁有世代自由。

如果我們真的在乎戰爭、關心和平，就一定要強大到足以在沒有和平的地方創造和平。美國前總統雷根言行如一，以實力尋求和平，成功的終結了冷戰，強大的蘇聯共產帝國則土崩瓦解。典型不遠，彌足借鏡。

自營商

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書