自由開講》「藍白合」落幕 藍白「整」開始！

◎涂醒哲

金氏世界紀錄的藍白合鬧劇落幕了，很多人若有所失。有的人擔心藍白整合失敗，會讓民進黨賴蕭配輕鬆達陣。有些看熱鬧的人覺得連續戲收場太可惜，還想再看。但大多數的媒體及台灣人民可能都鬆了一口氣，因為歹戲拖棚真的太久了，歹戲已經拖成鬧劇。

2024台灣總統選舉，舉世矚目！一方面是台灣國際戰略地位近年來不斷提升，很多國家都已經體認到台灣的重要性。加上COVID-19疫情蔓延，台灣的防疫能力加上因疫情造成的晶片危機，全世界都看到台灣的不可取代。當然，中共習近平以軍機軍艦不斷武嚇台灣，威脅台海安全，更突顯了台灣的國際戰略地位。中共戰狼外交使全球多數民主國家都清楚表達：如果中共敢封鎖台海，敢對台灣動武，民主聯盟一定會出手相助。

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中共不想或沒有介入台灣總統選舉是不可能的！中共用明的、暗的各種方法來介入台灣的總統選舉，連美國都非常清楚。美國總統拜登還特別去跟習近平警告，叫他千萬不要介入台灣的總統選舉。

因此這一次台灣總統的選舉可以說是非常熱鬧，舉世矚目！除了執政的民進黨推出賴清德副總統及駐美國大使蕭美琴搭配參選外，在野的有民眾黨柯文哲及國民黨的侯友宜，以及無黨的郭台銘都表態要選總統。

不過讓世界各國看不懂的是：竟然到了選前兩個月，到了登記截止前一天，這三位表態的在野候選人竟然還不知道誰要代表非綠陣營出來擔任總統候選人？台灣人也看得霧煞煞，不要說副總統是誰不清楚，連總統是誰也都不清楚。歹戲拖棚一直拖到11月23日還在上演！選總統是多麼嚴肅的事情，還要勞煩無黨的郭台銘出來做桶箍，真是世界級的大笑話，真的可以得到世界金氏紀錄。

尤其在君悅飯店的那一場記者會，更是歹戲拖棚的精典結局，花那麼多錢、動員那麼多媒體、浪費那麼多國人的電視時間，結果還是無言的結局。被外界稱為「五漢廢言」！五漢每位看起來都人模人樣，實則鬼話連篇，表面上都禮貌週到，實則明虧暗損，各說各話。11/23君悅酒店這一幕鬧劇，不像藍白「合作」記者會，比較像藍白互「整」，等於是上演一場讓君不悅的「藍白合失敗責任甩鍋」記者會。

11/23君悅酒店這一幕鬧劇，不像藍白「合作」記者會，比較像藍白互「整」，等於是上演一場讓君不悅的「藍白合失敗責任甩鍋」記者會。（中央社）

最不爽的當然是郭台銘！他出錢出力，只想促成三方合作，特別選在可以君悅的總統套房。沒想到他原來精心安排的三漢協商，來了不速之客馬英九及朱立倫，被國民黨硬生生變成五漢。讓郭台銘只能不斷對馬英九表示抱歉，說事出突然招待不周，其實話裏藏針，對侯友宜說話不算話，帶馬朱來做保姆非常不滿，堅持要三漢先到樓上套房協商。但是侯友宜被馬朱押著，抵死不從，郭台銘只好氣到去上廁所。好好的三漢會談變成了五漢廢言，果然歴史再度印證，只要馬英九出手，就是死亡之握，就是失敗的結局。

侯友宜講的頭頭是道，不斷強調國民黨的組織及動員能力才更重要。但掩飾不住心虛，因為就是民調輸柯，才要強調組織。國民黨用各種方式來以大吃小，竟然說民調平手就算國民黨嬴，真的是無賴，也突顯侯友宜的膽識及信心的不足。朱立倫想要出手相助，再提統計學教學，被郭台銘打斷。因為大家都很清楚，就是因為民調不準，就是因為民調除了隨機抽樣誤差外，還有很多調查方法差異及機構效應，甚至因為懐疑民調做假，才會有要重起全民調之爭。

國民黨朱立倫主席，馬英九前主席選在已經沒有時間再做民調的時候，要求（或威脅）柯文哲簽字同意：以從前的民調結果，也就是大家認為偏差的民調結果，拿出來以魔術手法「調一調」，利用柯文哲讓3%的自大，簽下不平等條約。這哪裡是統計學，這是赤裸裸的政治學，至少是涉嫌詐欺的社會學。

朱立倫把柯文哲及台灣人民都當成儍瓜，還想繼續上統計學來欺騙！也難怪被郭台銘阻止，甚至被黃士修指出朱立倫在今年五月已經用民調騙過郭台銘，黃士修故意歴史重提再道歉，氣得朱立倫氣急敗壞，憤而離席。

柯文哲抓住侯友宜的弱點，不斷重複說藍白應推出「最強」的組合。言下之意就是認為侯友宜不行，說他自己是機關槍，侯友宜只是手槍，有機關槍可以用為什麼一定要用手槍？也就是說一定要柯文哲做總統候選人才是最好的藍白合。最好笑的是侯友宜也認同，認為自己不行，但是有強的團隊。簡單來說就是手機雖然殺傷力較差，但團隊後勤補給及傳統選戰花招較強。柯文哲對自己簽名的六點協議直說沒有違背，只能一直強調他才是最佳的候選人。

當初馬英九是給柯文哲什麼資料，讓柯只能鐵青著臉簽下不平等條約？或許是已經和對岸溝通得到諒解，或許是敵不過家人的眼淚攻勢，柯文哲再度上演說話不算話、簽字不算簽字，變來變去難以預測的毛澤東神功，把國民黨及台灣人民耍得團團轉。「五漢廢言」中，柯文哲說來說去，只能重複柯侯配才是最佳組合，才能嬴民進黨的賴蕭配。硬生生把侯友宜踩在腳下，侯友宜氣得直說讓6%是人格侮辱，但為什麼柯讓侯統計誤差3%就不是人格侮辱而是尊重國民黨政黨實力呢？

這次非綠陣營之所以陷入「藍白」合或「藍白郭」合的困境中難以自拔，除了中共借機逼他們承諾「九二共識」外，民調結果賴清德一路領先，任何一位單獨追趕不上，不能不合。但各種民調結果賴清德一直未超過40%，也讓他們三人及中共認為只要合就會贏，這方面民進黨當然要檢討也要謹慎小心，不能大意。這三位候選人都很聰明，難道不知道民調並不只是問非綠選民，而是全民調，即使有機構效應，他們的民調結果有一些是綠營支持者的搗蛋票，其實本來就不準。也因為不準，才會有機會讓柯簽下不爽的不平等條約。迷信三人若合，支持者也會全部跟隨，迷信三人的民調數字可以加總，三人成虎就可以下架民進黨。這些是迷信，但不迷信不行，妙在三人都想自己做總統，都想整合別人做副總統，歹戲只好拖棚。

這次在野非綠聯盟總統候選人的整合，可以說是爾虞我詐、歹戲拖棚，台灣總統選舉竟然可以明目張膽搓圓仔湯，還要由中共下指導棋，顯見台灣的民主政治還不成熟。台灣人民還是要非常團結，非常小心，才不會被中共認知戰入侵，才不會被中共「九二共識」，才不會淪為中國的一省。

口中講「合」，其實在「整」，貌合神離，整合失敗，在所難免。藍白合落幕，藍白整才剛開始，好戲還在後頭！

（曾任台灣聯合國協進會理事長，立法委員）

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