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自由開講》台灣缺什麼第一個找中國？藍委、紅媒連雞蛋也不放過！

2023/09/27 10:08

◎陳啟濃

聯合報主筆先在專論提出質疑為何政府不從中國進口雞蛋，接著立委游毓蘭又在立法院跟著起鬨，認為既然台灣擔心缺少雞蛋，為何不進口中國雞蛋，指稱這又是政府流於「抗中保台」的意識形態。

只要台灣缺任何物品，疫苗、雞蛋，這些自認是「中國人」的報社主筆、政治人物，總會想到要跟中國購買。在他們心中總想要沾點「祖國」的光，享受「祖國」的庇蔭。然而他們都沒有同理心，不能體認到台灣只剩多少人把中國視為是祖國。

國民黨不分區立委游毓蘭指，進口蛋只要是符合安全衛生標準，雞蛋不應該還分成抗中保台。農業部回應：中國雞打疫苗不可能進口。（報社合成／資料照、美聯社）

他們總習慣把任何健康、民生議題，炒作成是政府的政治「意識形態」作祟，不想談專業，更不想理會法律制度面的規範。其實他們才是最喜歡讓任何問題都和政治牽扯上關係，才能獲取政治聲量，博得親共勢力的稱頌喝采。

能不能進口中國蛋，農業部代理部長已經說明得很完整。主要是中國雞有注射禽流感疫苗，台灣要按照WTO規定，不能進口有注射禽流感疫苗國家的雞蛋，所以不能進口中國雞蛋。簡單講中國的禽流感是正在流行中，所以雞隻才要注射疫苗。

這都是專業上的論述，跟所謂的政治意識形態一點關係也沒有，更不該別有用心的認定是政府只顧要「抗中保台」，而不管人民生活上的需要。

再說已經有台灣農產品銷中國的前車之鑑，中共才是最慣於運用政治手段來把農產品當成統戰的工具。減少對中國的依賴，是目前國家貿易政策上必要的考量。

假如中國雞蛋符合專業上的考量可以進口到台灣，為了避免中共將來把雞蛋又用來當作統戰工具，台灣人還是沒必要吃中國雞蛋，免得將來雞農不想養雞，只想靠進口中國雞蛋就能賺中國大錢，造成台灣的雞蛋市場被中共綁死的慘境。

（時事評論員）

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