自由開講》財經因素不影響這次總統、副總統及立法委員選舉

◎鄭明德

長期以來，西方研究投票行為的學者很關注經濟因素，認為經濟好壞會影響選民的投票行為。去年底的地方選舉，筆者認為就是適當的觀察。雖然有提名不當、學位論文等政治因素，但財經因素才是民進黨政府敗選的主因，包括房價、物價過高及稅收超徵等。此次總統、副總統及立法委員選舉是否有類似問題，同樣是關注的焦點，筆者認為，「出口連12黑」這議題必須重視，但現內需消費很熱；與此同時，政府透過公股救援股市，且力拼囤房稅2.0修法與最低工資法完成三讀，財經因素應該不影響這次中央層次選舉。

東亞外銷導向的經濟體，出口表現非常關鍵。台灣出口出現「連12黑」，的確讓人擔心。但8月出口訂單的年減幅有機會「收斂」，第4季可能「擺脫衰退」。值得注意的是，雖然出口冷清，但內需的消費非常暢旺，消費也是觀察東亞經濟體的主要指標。由於內需非常活絡，國內餐飲、零售均創下歷年同月的新高，各寫下「連16紅」、「連24紅」的紀錄，全年還有望「改寫新高」。

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其次，當外資大賣台股的時刻，公股行庫「上演你丟我撿戲碼，加碼金額創近一月最大」；針對囤房，週五立法院開議後將囤房稅2.0修法列為優先法案之一，可能將非自住稅率調高2%-4.8%，並給予地方政府更多打炒房的武器。除了明年提高基本工資至27,470元，最低工資法也劍在弦上，擬將消費者物價指數年增率列為應參考及採用的指標，立法院準備「力拼三讀」。

2024年基本工資月薪將漲至2萬7,470元，時薪調漲至183元，不僅是蔡政府任內8度調漲基本工資，行政院更將延宕5年的最低工資法草案火速排入院會並通過，力拚本立院會期完成立法。（資料照）

執政黨政府有記取去年底敗選的教訓，準備力拼財經法案的修正。據此判斷，財經因素影響這次中央層次選舉的機會不大。

（作者是臺北城市科技大學企業管理系教授）



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