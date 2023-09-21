自由開講》面面俱到！賴清德提出照顧幼中老全面政策

◎李悅棋

賴清德所提出的國家希望工程中，要投資0-22歲未來世代，其中分為三個不同的年齡層，每個不同年齡層，有不同的政策相對應。

賴清德所提出的國家希望工程中，要投資0-22歲未來世代，其中分為三個不同的年齡層，每個不同年齡層，有不同的政策相對應。（資料照）

首先，在0-6歲區間，推出國家一起養2.0。現今許多雙薪家庭，父母因為工作的關係無法照顧孩子，而導致有些年輕人不敢生。為給孩子有更完善照顧，讓家長無後顧之憂地投注在工作上，賴清德推出國家一起養2.0，要繼續當年輕爸媽的神隊友，讓孩子有健全友善成長環境。

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其次，在6-18歲區間，推動多元均優教育，除了落實高中職免學費，更研擬增設「身心適應假」。在學生面對壓力，無法得到抒發時，提供一個管道，得以照顧自身的心理狀態。

最後，在18-22歲區間，投資青年教育，提升國際競爭力，設立百億學生海外圓夢基金，培育更多青年具備國際視野以提升青年的國際競爭力。此外，對於剛出社會的青年來說，在外租屋的租金，容易成為生活上的負擔，而政府提供的社會住宅、租金補貼，能為青年減輕不少生活的負擔。

除了投資青年，台灣未來也將進入「超高齡化社會」，扶養比高達42.21。所以，賴清德更是提出長照3.0，要擴建長照據點 ，加強機構式長照服務， 完整照顧長輩。同時，也減輕青壯年照顧家中長輩的負擔，讓家中長輩可在社區長照機構得到更完善的照顧服務。

面對社會不同年齡層之下，需各自提出相對應的福利政策，精準照顧各個族群，才能促進國家整體更完善的發展。

（社群小編）

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