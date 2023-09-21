晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》面面俱到！賴清德提出照顧幼中老全面政策

2023/09/21 12:12

◎李悅棋

賴清德所提出的國家希望工程中，要投資0-22歲未來世代，其中分為三個不同的年齡層，每個不同年齡層，有不同的政策相對應。

賴清德所提出的國家希望工程中，要投資0-22歲未來世代，其中分為三個不同的年齡層，每個不同年齡層，有不同的政策相對應。（資料照）

首先，在0-6歲區間，推出國家一起養2.0。現今許多雙薪家庭，父母因為工作的關係無法照顧孩子，而導致有些年輕人不敢生。為給孩子有更完善照顧，讓家長無後顧之憂地投注在工作上，賴清德推出國家一起養2.0，要繼續當年輕爸媽的神隊友，讓孩子有健全友善成長環境。

其次，在6-18歲區間，推動多元均優教育，除了落實高中職免學費，更研擬增設「身心適應假」。在學生面對壓力，無法得到抒發時，提供一個管道，得以照顧自身的心理狀態。

最後，在18-22歲區間，投資青年教育，提升國際競爭力，設立百億學生海外圓夢基金，培育更多青年具備國際視野以提升青年的國際競爭力。此外，對於剛出社會的青年來說，在外租屋的租金，容易成為生活上的負擔，而政府提供的社會住宅、租金補貼，能為青年減輕不少生活的負擔。

除了投資青年，台灣未來也將進入「超高齡化社會」，扶養比高達42.21。所以，賴清德更是提出長照3.0，要擴建長照據點 ，加強機構式長照服務， 完整照顧長輩。同時，也減輕青壯年照顧家中長輩的負擔，讓家中長輩可在社區長照機構得到更完善的照顧服務。

面對社會不同年齡層之下，需各自提出相對應的福利政策，精準照顧各個族群，才能促進國家整體更完善的發展。

社群小編）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書