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自由開講》賴清德的國家希望工程將給青年什麼願景

2023/09/08 11:47

◎蔡守昂

前日（9/6）副總統賴清德召開「國家希望工程」政見發表會，第一次以總統參選人的身分，向國人說明他的國政願景。從這份國政藍圖中，可以看出賴副總統已經有完整的政策與團隊，他已經準備好，要帶領國家往正確的方向前進。

國家希望工程具體內容包含：「民主和平」、「創新繁榮」、「公義永續」三大願景。筆者身為青年，所關心的戰爭、低薪、社會公平等議題，在國家希望工程中，皆能找到解答。

化解戰爭焦慮

近幾年，兩岸關係緊繃，不少青年擔心未來若由民進黨繼續執政，可能增加兩岸開戰的風險。不過，賴副總統在「民主和平」的願景中，已經清楚闡述，未來他執政，除了將繼續延續蔡英文總統的「四個堅持」，還將堅守民主和平四大支柱，從國防、外交、經濟、兩岸交流四大面向，維護台海現狀的和平穩定，用實力確保兩岸之間不會擦槍走火。

賴副總統在「民主和平」的願景中，清楚闡述未來他執政，除了將繼續延續蔡總統的「四個堅持」，還將堅守民主和平四大支柱，從國防、外交、經濟、兩岸交流四大面向，維護台海現狀的和平穩定，用實力確保兩岸之間不會擦槍走火。（資料照）
　　
翻轉低薪困境

至於，困擾青年已久的低薪問題，在「創新繁榮」願景中，則有清楚闡明解決之道。過去幾年，年輕人的薪資成長幅度緩慢，且追趕不上物價上漲的速度，使得不少年輕人對生活感到焦慮與茫然。要翻轉這個困境，最根本還是得改變台灣的經濟成長模式。因此，賴副總統提出，要將台灣的經濟成長模式由「生產要素驅動」轉變成「創新驅動」。

其中，將投入更多資源投資人才，以人為本，發揮人的創意，用創意帶來創新，再從創新帶動創業，讓創新產業成為帶動台灣經濟發展的火車頭。具體來說，即是藉數位轉型、淨零轉型雙主軸，推動台灣下一階段的經濟增長，讓年輕人有機會擺脫低薪的困境。

弭平社會不公平

最後，在全球化下，不斷加大的社會不公平問題，加劇社會階級間的衝突與相對剝奪感。因此，為實現機會均等化，消弭階級之間的差距。在「公義永續」的願景中，賴副總統要建立「社會投資型國家」，從教育、居住、性別、長照等面向，由老到小，照顧不同世代的台灣人，讓所有生長在這塊土地上的人，都能安居樂業、有公平發展的機會。

這當中，學貸補貼與居住三策，讓筆者最為有感。學貸補貼就像及時雨，減輕了不少困於家計的學生，他們家庭與生活的負擔。讓這些家境不好和就讀私校的學生，不必一出社會就負債。幫助他們在學生時期，也能與一般生一樣有相同機會，追求自我實現與成長。而居住三策，則從購屋與租屋兩大方向下手，透過囤房稅、青安貸款、興辦社宅、租金補貼，讓青年無論是租屋或買房，都有舒適的房子可以住。

最有總統架式的候選人

與其他候選人相比，賴副總統已經有一套完整的國家政策願景，當其他候選人還在打口水戰、零零散散提出政策的同時，賴副總統已經開始論述整體國家的發展方向與願景。故綜觀檯面上所有候選人，哪一位最有總統的樣子，我想已經昭然若揭。

（政治工作者）

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