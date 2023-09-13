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自由開講》關懷兒少的情緒，是人權的一大進步

2023/09/13 12:08

李竹

民進黨總統參選人賴清德9月12日召開「0-22歲投資未來世代」記者會，內容提出解決少子女化問題、青少年教育環境、兒少身心健康狀況、青年受教品質以及就業狀況等議題之政策方案。

其中，筆者尤為關心賴清德所提出之關懷兒少身心健康方案。具體政策除了提供諮商服務以外，還研擬增設「身心適應假」，以提供兒少能夠自我覺察情緒並且予其自我喘息的空間。

目前，我國部分大專院校已經開始試辦「心理輔導假」，包含：中山大學、實踐大學、台灣師範大學、政治大學、台北醫學大學、暨南大學、成功大學、長榮大學、台南應用科技大學、屏東科技大學、嘉義大學、臺北大學等。而國家希望工程則是希望心理輔導假的機制，未來能夠進一步擴大到各大專院校、高中職、國中小校園裡。

賴清德9月12日召開「0-22歲投資未來世代」記者會，內容提出解決少子女化問題、青少年教育環境、兒少身心健康狀況、青年受教品質以及就業狀況等議題之政策方案。（本報資料照）

筆者認為，國家希望工程照顧兒少情緒，顯然是往人權國家的一步邁進。除了允許「身心適應假」給予情緒困難學生能享有自我休息空間之外，也賦予學校、教師有更多資源和處理機制關懷學生的身心狀況。

破除特別權力關係外，學生應享有更多權利 過往，特別權力關係使學生在校園得服從公權力，在基本權保障上，也淪為金字塔最底層，與校內其他成員有落差。學生失去個體性，校方往往也忽視學生也是人、也有情感，會因為課業、家庭狀況、同儕感情、社會壓力等因素產生不適，進而影響學生身心健康的發展。

但在釋字第784號解釋之後，台灣的學生始能享有自我救濟的權利，當受學校公權力侵害時，可以提起相對應的行政爭訟程序救濟。破除了過往特別權力關係的結構，學生不再是那一串畢業後也想不起來的學號數字。

學生有自己的情感需求，累了也需要好好休息。在賴清德的國家希望工程中讓我們看見，台灣是一個人權進步的國家，賴清德所提出的國家希望工程，能夠設身處地為每一個族群著想，除了讓婦女、新住民等弱勢族群的權益可以獲得保障，也讓青少年擁有多元友善的校園環境，在足夠的輔導資源和諮商機制下，不再受情緒所苦。

（研究生）

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