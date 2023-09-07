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自由開講》沒有心理健康，就稱不上健康！

2023/09/07 16:58

楊啟正

世界衛生組織早在約80年前就已定義，所謂的健康必須包含身體、心理與社會層面，且三者缺一不可；更不用提此定義近幾十年來亦持續更新，希望能更全面地來看待健康。然而令人意外的是，昨日（9/6）民眾黨總統參選人柯文哲在他洋洋灑灑的八大項醫療政策中，竟然完全沒有提到任何「心理健康」政策，令人感到遺憾！

事實上，近日才有新聞指出，衛生福利部心理健康司的「15-30歲的青年族群心理健康方案」在推出不到一個月的時間內，就有多個縣市已將名額使用完畢；這也使得衛福部再度加碼，得以讓使用者倍增。更重要的是，此政策無疑反應出該族群民眾對心理諮商的需求，可能已不僅是過去「生病 – 就醫」的單純概念，更可能已走在政策之前，把心理諮商當做是一種人生的「再體驗」與「再整理」。

民眾黨總統參選人柯文哲在他洋洋灑灑的八大項醫療政策中，完全沒有提到任何「心理健康」政策。（本報資料照）

筆者觀察年輕族群常彼此交流的網路平台，例如其中的心情板或心理板，過去可能多是詢問「憂鬱症該如何就醫？」或「哪家身心科診所比較好？」等資訊；雖然這類詢問仍在，但近期多了非常多關於「心理諮商過程如何？」或「你的心理諮商師如何？」或「分享心理諮商的心得」等文章。這些疑問皆說明，民眾已不再將「去心理諮商」只當做類似看病拿藥，而是希望能對它有更清楚的認識。

當然，政策的推動需要有完整的配套措施，例如：在補助三次的諮商後，接續是否可有效的承接可能的高風險個案？或是當爾後諮商費用的轉變時，使用者的態度會不會影響到諮商的效果等？但筆者認為，這些討論絕非無益，反而使得民眾更正視且願意理解自身心理健康重要性，同時也讓政策能夠有更精進的動力。

有鑑於此，誠懇希望各總統參選人（包括柯文哲主席）未來皆可提出具體可行的心理健康政策，真切面對並解決因政治、經濟、國際關係等困境下的心理議題，也讓「健康」更完整的落實於民眾身上。

（大學教師）

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