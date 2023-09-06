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自由開講》柯老家違建是「白能，你不能」的誠信破產

2023/09/06 11:06

◎江昱欣

本篇無意討論至臻明確的違建問題，也不想落入「比爛」詭辯，這裡只問最基本的誠信矛盾：民眾黨總統參選人柯文哲的老家能修既存違建，但他當市長時，去年還準備禁止台北市民做一樣的事情！

2022年的愚人節，柯市府跟大家開了一個玩笑，稱要修〈台北市違章建築處理原則〉，即1994年以前，在未違公共安全得「緩拆」的「既存違建」，通通都不能修繕，只要修理就要報拆，白話文就是：「要讓這些違建放到爛掉、自然消失」以呼應柯文哲2020年曾稱「違建是國恥」的批評。

柯文哲於2020年受訪時，曾稱「違建是國恥」。（資料照）

由於此事影響甚廣，引起大家議論，建管處信誓旦旦說要修法，還被柯市府放在今年施政計畫當中，但或許是擔憂幫準備直攻市長寶座的時任副市長黃珊珊「敗票」的關係，修法最終沒有結論，不了了之，成為名副其實的「愚人節玩笑」，蔣市府明年度施政計畫草案也已刪除相關文字。

時至今日，當柯文哲在新竹的老家被發現是違建，還有修繕行為，並將防火巷封死佔用等情事，其辦公室發言人陳智菡在今日回應這題時，竟能大言不慚指出是「房屋老舊所以需要修繕」，看在去年被柯文哲恐嚇「只要修繕就要拆除」的北市既存違建屋主眼裡，簡直憤恨難耐。

當年被貼上違法標籤，被當成落水狗往死裡打的他們，這才發現，柯文哲自己家也做一樣的勾當，卻能「雙標」到，無視自己家所做的一切，用行政、法律和輿論等工具對他們磨刀霍霍⋯⋯這已經不是既存違建該拆或不該拆的問題了，也不是陳智菡轉移焦點，假惺惺把球踢給人不在台灣的新竹市長高虹安，聲稱團隊正在了解「有沒有違反新竹市相關規定」的假議題（其實若那既存違建在台北，修繕可能也沒有違規，因為柯文哲當年修法只不過是愚人節笑話嘛），而是柯文哲上演「一隻手指指別人，四隻手指指自己」、「白能，你不能」，政治誠信蕩然無存、信用全然破產，毫無總統參選適格性的問題。

這點台北人早就看得一清二楚，否則他在執政八年的台北，目前僅剩「10幾、20幾趴」的民調是怎麼來的？就是他沒有同理心、大耍官威慣了，卻被發現根本就是不折不扣的雙標仔、說謊家。

截至現在，當年面對台北市民威風凜凜，聲稱面對違建要「一個字，拆」的柯文哲，以及去年「以身試法」，也租在涉及違建的建物裡頭當競選總部，現在有著柯家違建「生殺大權」的高虹安，都雙雙神隱，不敢面對，除了陳智菡以為全台灣人都失憶症，敢對媒體正經八百地胡扯之外，只剩柯媽媽一反過去痛罵立委賴品妤、媒體人姚惠珍等人的「高分貝」，上演幾乎是語無倫次的「哭調仔」。

以柯文哲過去常使出外科醫生的「切割術」，以及詐騙集團慣用之「相信我之術」，八成又要聲稱「他不知情」，跟黃國昌成為「違建雙傻」、「難兄難弟」，高虹安也將會用「未違反規定」為由規避開罰之責，然後再合演一齣「柯家聖人高標準自行拆除」實境秀，給他的「白粉教徒」們看。

這又讓筆者想到，民眾黨的不分區立委陳琬惠，幾個月前踢爆台鹽前董座陳啟昱旗山違法豪宅的狠勁，逼得高市府訂出強拆期限，陳啟昱則狼狽退黨，若用此一白色力量自己所訂下的「高標」，再加上過去苛待台北市民，貌似「義正辭嚴」的惡行惡狀，試問柯文哲「你要不要退黨或退選？！」

現世報可真來得特別快。

（政治工作者）

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