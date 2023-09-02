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自由開講》從白袍醫師阿北變成黑金文哲大仔，柯文哲到底發生甚麼事？

2023/09/02 16:41

王東柏

時間回到2014年底，那時候是太陽花學運後的第一場選舉，大家滿心期待的希望把這股渴望改變的公⺠力量，化成政治資本吹進政治圈，柯文哲在當時從洪仲丘案開始，對任何公⺠議題無役不與創造聲量，⺠進黨也破天荒地以無黨合作的模式，來禮讓柯文哲選台北市長，也協助他當選了台北市長。

柯文哲在當時有著史上最成功的人設，講話白目被包裝成說真話，這種缺點包裝成優點的方式，也養成了他講話不用負責任的政治性格，因為他說錯話的成本太低了！

但組黨要選總統後，柯文哲形象完全丕變，外交場合失言、台積電的用電發言被科技界人士指出無知、厭女情結跟網紅館長一鼻孔出氣、高虹安詐領貪污被起訴還力挺，種種行徑令人懷疑，這是不是才是真正的他？

在柯文哲及民眾黨不在乎白色變黑色的狀況下，2014年的「柯文哲旋風」難以於2024再現。（本報資料照）

但最令支持柯文哲的年輕人失望的是白色變黑色。一個號稱清明新政治的人，為什麼會去嘉義找縱貫線扛壩子林水樹，還有嘉義惡名昭彰的派系蕭家班架設賭博網站的王冠鈞？

白色力量黨公職也有涉嫌強盜、暴力討債的王新堯、持鋁棒打人犯傷害罪被判刑的李順晟、前天道盟太陽會北部組長歐陽儀雄的太太尚文凱、涉嫌恐嚇危害安全罪被判刑的陳乙辰，現在又傳出民眾黨台南的青年部主任開應召站？ 為什麼柯文哲敢這樣面目張膽的用這些黑金槍賭的人？因為以他的「過往經驗」認為，他做什麼事情，似乎支持者都會同意他的行為，柯文哲白色力量的宗教化經營，把支持者飯圈化，成功養出了一批以他個人為最高參考基礎的柯粉。

但柯文哲先生錯的是，他沒有那麼多教徒，台灣多數人是有判斷能力的，從他日漸走弱的⺠調就知道，這種把別人當愚者的傲慢性格，將會在明年的選舉付出代價。

在柯文哲及民眾黨不在乎白色變黑色的狀況下，2014年的「柯文哲旋風」難以於2024再現，這個台灣政治史上過度膨脹的粉紅泡泡將會破滅，但台灣的⺠主仍會持續堅毅的存在。

（研究生）

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