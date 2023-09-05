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自由開講》誰在躺著選總統？四個男人的故事！

2023/09/05 10:12

◎蕭春秋

這四個月來，各民調單位對總統大選的這四個人，包含賴清德、侯友宜、柯文哲及郭台銘的民調，至少有三十餘份。絕大多數是賴清德居民調領先地位。

從8月28日郭台銘正式宣布參選總統以後，很多人都認為，賴清德可以躺著選了。事實上，賴清德每天都排滿十個行程，沒有躺著選，而是講話、作決定，都戒慎恐懼，不是民調居第二位的柯文哲常信口開河可比，也不像侯友宜一樣歲月靜好，更不像郭台銘一樣，玩得開心。

觀察此次選舉，真正認真選的，只有賴清德。他歷經國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、副總統，這是他的最後一役。因為他有非贏不可的壓力，而這四個人，只有賴清德背城決戰，置之死地而後生。其他的人，選上或沒有選上，對他個人而言，都沒有損失。

觀察此次選舉，真正認真選的，只有賴清德。他歷經國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、副總統，這是他的最後一役。（資料照）

2022年民進黨地方選舉大敗，如果2024年民進黨又失去中央執政機會，則民進黨數十年的努力，將化為烏有，賴清德將成為民進黨的歷史罪人，賴清德在副總統任滿，也將失去黨主席職務，成為無業遊民，可說一無所有。所以賴清德絕不可以躺著選，也絕對不會躺著選。

侯友宜現任是新北市長，如果沒有選上總統，他還是新北市長。選上總統是賺的，沒有選上自己也不賠。選總統對侯友宜來說，是一個多賺的機會，選上不僅身邊的人雞犬昇天，而且還可以領得一、兩億元的選票補助款。

四年前，他根本沒有想到他會選總統，所以當時與韓國瑜交惡，公投時也與國民黨交惡。他這次能夠代表國民黨選總統，完全是意外，他根本沒有準備好。

劉家昌一直要侯友宜辭新北市長，這才能代表侯友宜有必勝的決心，但是侯友宜卻堅持不幹，而且堅持選到底。所以他民調居老三，有時甚至據老四，他也無所謂，反正他有退路，他可以不慌不忙地躺著選。

侯友宜現任是新北市長，如果沒有選上總統，他還是新北市長。選上總統是賺的，沒有選上自己也不賠。（資料照）

民眾黨是一人政黨，柯文哲是永遠的黨主席，就跟親民黨宋楚瑜是永遠的黨主席一樣。宋楚瑜選總統多次，每次失敗，他都還是親民黨主席，絕對不必負政治責任，辭職下台。

民眾黨的柯文哲如果總統選不上，他還一樣是黨主席，還一樣是對著不分區立委發號施令，還是一樣在媒體界打嘴泡，兼任名嘴角色。所以選總統，他完全沒有壓力，沒有非贏不可的決心。因此他民調一高，就驕傲起來，不斷失言犯錯、本性流露，而不會像賴清德一樣隨時戒慎恐懼。

民眾黨的柯文哲如果總統選不上，他還一樣是黨主席，還一樣是對著不分區立委發號施令，還是一樣在媒體界打嘴泡，兼任名嘴角色。（資料照）

至於郭台銘，身家兩千多億元，產業跨及全球，每年有九十幾億元的股利，有私人飛機。選總統只是晚年有錢任性的娛樂。四年前，他已經說要選總統，後來把支持者丟包，並且退出國民黨。這次再重新被他玩一次。

他目前還想像在企業界一樣，用最低的成本併購產業。在政界，他不斷虛張聲勢，想借殼上市，用國民黨或民眾黨的牌子來選總統。雖然這不可能行得通，但是反正所花成本不高，熱鬧一下也好。如果選不上，他一樣可以環遊世界，一樣可以安渡餘年。所以他是最輕鬆地一本萬利地躺著選。他揚言連署，也只是要併購政黨的手段。一旦「整合」成功，連署書也不會送選委會，而是被丟包，包含連署要找的副總統在內，也順便丟包。

至於郭台銘，身家兩千多億元，產業跨及全球，每年有九十幾億元的股利，有私人飛機。選總統只是晚年有錢任性的娛樂。

誰躺著選？沒有退路的人，永遠用跑的努力向前衝。有退路的人，才躺著選。

我覺得賴清德是默默跑著選，而其他三人，則是躺著選。一個是利用媒體講到開心，一個是歲月靜好，一個是有錢玩得開心。

（作者為自由業）

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