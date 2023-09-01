自由開講》侯友宜「健康」政策缺乏具體規劃 終將淪為口號！

◎楊啟正

昨日（8/31）國民黨總統參選人侯友宜提出「五箭優先」的健康政策要解決臺灣所面臨的醫療困境，並於其中第四項提及與「心理健康」有關的政策。此為郭台銘董事長日前談到青少年憂鬱相關議題的政策後，第二位總統參選人正式提出心理健康的政策規劃。這同樣是相當值得肯定的！

昨日（8/31）國民黨總統參選人侯友宜提出「五箭優先」的健康政策要解決臺灣所面臨的醫療困境，並於其中第四項提及與「心理健康」有關的政策。（資料照）

仔細檢視這個政策的規劃，主要有兩個重點，一個是「推動行政院層級的心理健康計畫」，另一個則是「年輕族群心理健康支持方案」。雖然立意良善，但仍令人有些許遺憾。主要原因有二：

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首先，「推動行政院層級的心理健康計畫」當然重要，因為代表心理健康政策是必須要跨部會合作才有可能完成；但可惜的是，在這個讓人期待的口號之下，卻並沒有看見實質的內容！舉例來說，候友宜市長在健康政策中提到，要將醫療保健預算支出，逐年達到GDP的8%；但不知道候市長是否發現，過去心理健康於政府預算中所佔的比例，常年連1%都不到！那請問候市長，能否更具體的宣示，要用多少比例的政府預算或要佔衛福部預算的百分之幾，來「落實」行政院層級的心理健康計畫呢？

其次，「優化年輕族群的心理健康支持方案」也確實值得重視。因為現今青少年族群所面對的心理議題多元且不易處理，而在國內心理健康（諮商）資源愈來愈豐富的情況之下，政府理應要更全面地協助青少年族群度過生命的難關。然而，「如何優化」這樣的心理健康支持方案，也無法從這個政策宣示中得知！不知道候市長與團隊是否知道，目前衛福部心理健康司已有提供15-30歲族群的心理諮商補助？而且這樣的方案不到一個月的時間就有多縣市已使用完畢。倘若是要「優化」這個方案，那又該如何具體進行呢？這才是民眾真正想要看到的心理健康政策規劃吧？！

事實上，過去多年來（跨黨派的）政府並非沒有思考心理健康的政策方向，但如果政策規劃流於「口號」，而非如同其他醫療政策般，更精準的討論政策的落實方法，很容易只會流於空談！期待未來各個總統參選人（當然也包括候市長與其團隊）能提出更具體且可做到的心理健康政策與執行方向，讓國民的心理健康發展更棒。

（大學教授）

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