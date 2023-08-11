健康醫療網》系上近半數學生都在吸麻！醫授「8點注意項」助順利脫離毒癮

現今社會青少年上癮行為非常嚴重，而且有逐年增加的趨勢，科技、交通、資訊的發達，讓青少年隨時面臨上癮的誘惑，加上對成癮物質的認知不足，隨時落入成為下一個成癮者。

近日新聞出現「大麻警報敲響校園 」一名20多歲的女大生語出驚人，表示系上約有一半的學生都在吸大麻。現今社會青少年上癮行為非常嚴重，而且有逐年增加的趨勢，科技、交通、資訊的發達，讓青少年隨時面臨上癮的誘惑，加上對成癮物質的認知不足，隨時落入成為下一個成癮者。

多數因好奇而接觸 以為可控制卻反步入深淵

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衛生福利部草屯療養院成癮治療科孔靖淇護理師表示，大部分的成癮者接觸到毒品的歷程，幾乎都是因為好奇及受同儕的影響下，開始接觸它。在無知的情形下，認為毒品是可以控制的，隨時想用就用，想戒就戒的心態驅使，而輕忽了毒品的可怕，讓吸毒者一步一步走上成癮之路。

在無知的情形下，認為毒品是可以控制的，隨時想用就用，想戒就戒的心態驅使，而輕忽了毒品的可怕，讓吸毒者一步一步走上成癮之路。

4大型為特徵 恐是毒品傷害所致

因為毒品基本上是一種中樞神經麻醉劑，使用後對大腦前額葉會產生一定的傷害，毒品的濫用改變他的想法、情緒及思考判斷能力，會出現下列的行為特徵：

1、情緒起伏大，衝動控制力差，無法預期的憤怒及憎恨，負向想法多。

2、自閉、孤立，對他人的關心多不理會。

3、濫用後情緒漸漸低落。（因渴求毒品，又想要戒的矛盾心理）

4、支出多、無法工作開始出現說謊及偷竊的行為，最後吸毒者會因為

（1）身體戒斷不適（不用毒品身體產生的煩躁、不安、忽冷忽熱骨頭痠痛、失眠）等身體症狀無法度過而再度使用毒品。

（2）長期受毒品的侵害人格及想法，生活、調適能力已瓦解，加上心理渴求 而無法停止使用毒品。

家人幫助戒毒 牢記8點注意事項

孔靖淇護理師表示，根據上述的特徵，家屬要了解一個成癮的真相，我們要將吸毒者當成是「慢性」、「復發」的腦部疾病，並多支持戒毒的行為，適時給予幫助與鼓勵，但是在幫助的態度上需注意以下的事項：

1.藥物成癮是一個很複雜的行為，不能只靠親情的力量處理，還需要更多理性的行動，一起來幫助吸毒者，包括尋求專業輔導及醫療。

2.家屬及成癮者需誠實的面對問題，不要過度的保護和掩護吸毒行為。家屬攬下一切責任，就會剝奪成癮者負責任的機會，讓成癮者明白戒毒是他自己個人的責任。

3.鼓勵吸毒者求助，承認自己處在困境中，需要被幫忙。讓資源、援助都能進入這個原本黑暗的家庭。

4.家屬給予的「愛」剛剛好就好，所以照顧者要學習適度的拿捏，才不會讓吸毒者產生依賴性。

5.與吸毒者溝通，建議多用一些建設性及理性的溝通模式，避免相互指責或用否認及合理化的理由做藉口。

6.家屬也要學習不要將吸毒者的問題變成是自己的問題，也不要讓毒品濫用的問題轉移家屬去面對解決家庭的問題，讓吸毒者成為代罪羔羊，應誠實的去面對省思處理，不然成癮者戒了毒，還是無法掙脫原生家庭的緊張關係，這樣就註定一切又陷入惡性循環中。

7.避免對於戒毒者過度嚴苛或過於保護，管教不一致，這都是造成吸毒的高危險因子。

8.家屬要適度的照顧自己，不要將生活重心都放在吸毒者的身上，不要過度的犧牲及掏空自己，戒毒的路很長，家屬應該適時的釋放壓力。

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本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 系上近半數學生都在吸麻！醫授「8點注意項」助順利脫離毒癮

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