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自由開講》越南新稅制引發外企撤離潮——衝擊「世界工廠2.0」

2024/07/19 18:30

◎缺理

台灣的投資者，特別是電子科技業者，最近可能對越南感到失望。2024年1月，越南開始實施全球最低稅負制，針對跨國企業徵收15%的稅率，這項政策改變瞬間讓越南這個「世界工廠2.0」的光環黯然失色。

2024年起，越南實施全球最低稅負制，這項政策改變瞬間讓越南這個「世界工廠2.0」的光環黯然失色。示意圖 。（法新社檔案照）

全球最低稅負制本意是為了公平競爭，讓跨國企業無法利用低稅國家避稅。然而，這樣的政策對於一直依賴外資的越南來說，卻可能是「搬石砸自己的腳」。越南對外國投資者的吸引力大部分來自於低稅率和優惠政策，如今這些優勢一去不復返。

據統計，這項新稅制針對的是合併營收達7.5億歐元（約新台幣263億元）的跨國企業，這樣的門檻直接瞄準了許多大型電子科技業者。越南過去以低廉的勞動力成本和稅收優惠吸引了大量外資，但現在，外企利潤受到嚴重影響，不少企業開始尋找其他投資目的地。

在新稅制實施的影響下，鴻海擱置了擴廠計畫。（路透檔案照）

全球最低稅負制 3大台企擱置在越南擴廠

在新稅制實施的影響下，不少企業的投資計畫被迫擱置或轉移。例如，台灣的鴻海、仁寶和廣達等大型企業，原本計畫在越南擴廠，但由於沒有獲得越南政府的補貼或其他激勵措施，這些計畫如今紛紛遭到擱置。

奧地利半導體公司AT&S原本計畫在越南投資，但由於當地缺乏激勵措施及技術工人，最終選擇轉向馬來西亞。這樣的例子並非孤例，許多企業在越南的新稅制下選擇轉移投資目標，這對越南來說無疑是個巨大的打擊。

根據越南計畫投資部的數據，2024年上半年，越南的外商直接投資（FDI）同比下降了20%。這一數據反映了越南在新稅制下的吸引力大幅下降。許多企業在等待越南政府的補貼期間，最終選擇擱置計畫，轉向其他國家。

投資部強調，如果不採取有效措施，全球最低稅負制將進一步降低企業所得稅優惠的有效性，讓越南在外國投資者眼中的吸引力繼續下降。投資部建議設立投資支持基金，以提供符合條件的企業財政支持，避免主要投資者撤離越南。

面對這樣的挑戰，越南政府需要立即採取措施。首先，應該考慮降低企業所得稅稅率，或提供更多的稅收優惠。其次，需要加大對高科技產業的支持力度，提供更多的技術工人培訓和科研資源。只有這樣，才能重拾外國投資者的信心。

越南的新稅制雖然出於公平競爭的考量，但未能充分考慮到自身的經濟結構和外資依賴性。未來，越南能否重新成為外資的「香餑餑」，將取決於政府能否迅速而有效地調整政策，並提供足夠的支持措施。

越南政府必須認識到，過於激進的稅收政策可能會嚇跑現有的和潛在的投資者。如何在保持稅收公平和吸引外資之間找到平衡，將是越南未來發展的重要課題。希望越南能夠吸取教訓，及時調整，避免成為「自毀長城」的典型例子。別讓「世界工廠2.0」的美夢成為泡影。

（作者從商）

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