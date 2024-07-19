自由開講》打錯方向！麥玉珍真正為人詬病是「紅統色彩」

◎張天泰

近日，台灣政治界仍有網紅炒作「白營立委麥玉珍論文被控抄襲案」，某種程度，這種政界抄襲造假攻擊模式也是一種複複製貼上！

還記得「前總統蔡英文論文門」事件嗎？這就是政界抄襲造假攻擊模式的應用，但此事件的結局，2019年9月，蔡英文提告林環牆、賀德芬、彭文正三人妨害名譽，同年9月27日，蔡英文的論文原稿由中華民國國家圖書館以電子檔形式公開，不過有學者質疑「論文原稿不等於論文」。 2021年3月，台北地檢署以加重誹謗罪起訴彭文正，而林環牆與賀德芬獲不起訴處分；同11月19日，彭文正因滯留美國未歸到案遭台北地方法院發佈通緝。

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說實在的，「白營立委論文被控抄襲案」只是幫麥玉珍打知名度！要發揮攻擊政敵的功能完全沒有發揮。

民眾黨不分區立委麥玉珍。（資料照）

麥玉珍此次的政治爭議，被質疑新住民法案偷渡降低中配入籍年限，已被國民黨北市議員鍾小平「認證」，說麥「跟越南不熟，是跟老共統促黨比較熟」，後經過多方調查，麥被發現是統促黨「女媧黨部」活躍成員。麥現在不只「阻擋國安法案」，而且還假著保障新住民權益之名，縮短中國人民取得台灣身分證的年限。

有網友爆料，民眾黨立委麥玉珍（見圖），早在2017年就已加入統促黨女媧黨部的臉書社團。（吳欣岱＠台灣基進臉書分享/民眾臉書截圖）

圖為民眾黨立委麥玉珍（見圖），與統促黨女媧黨部主委何建華互為臉書好友。（吳欣岱＠台灣基進臉書分享/民眾臉書截圖）

筆者很早就提及攻擊政治人物論文的荒謬性，應檢視民意代表關鍵能力，例如政策研擬的論述能力、執行力、問政倡議、傾聽人民和溝通能力等，學術論文抄襲本為違反學術倫理和法律規範的事，是錯誤行為，但在政治層面，更值得注意的，揭弊的批判炮口要打對方向，麥玉珍「紅統色彩」才是其真正政治弱點！

（作者為政治工作者）

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