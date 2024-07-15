自由廣場》（胡，怎麼說）老鼠立委在打洞

◎ 胡文輝

立委赴中國納入管理法案遭藍白委一窩蜂退回，無法進入討論程序，綠委吳秉叡、沈伯洋怒而質問白八委︰「到底為什麼擋？」、「給個理由吧！」，白八裝冷漠不敢應聲。看了這一幕，有人怒、有人悲嘆，我的想法只是︰質問白八就像你去質問小老鼠為何打洞，給個理由就是老鼠立委打洞、老鼠之子也打洞！

藍黨陽謀就是想方設法在賴政府打洞、在台灣打洞、在中華民國打洞，目標就是把賴政府打趴、倒台，同時把台灣、中華民國打洞打到搖搖欲墜、面臨崩塌淪陷，他們也絲毫不會手軟，因他們認同中國、非中華民國，更不會疼惜台灣，腦袋只想把台灣「送中」、也把中華民國「送終」在所不惜。

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白八委上任以來所作所為，都證實「傅隨組織」四字入骨，黃國昌任傅崐萁驅使、白黨就是藍黨的「尾巴政黨」。就像前述老鼠打洞、老鼠之子也打洞，藍委怕去中國舔共不方便，才會擋退立委赴中納管法案，白八委甘為老鼠之子，能不隨藍擋退法案嗎？白委麥玉珍還想偷偷在台灣身上再打個洞，提案偷渡縮短中配入籍年限。

再看藍委修法設高障礙，實務上提高罷免門檻，搶救那根從頭到尾腐壞的「朽樑」，並預防眾爛萎明年初遭罷免，惡行惡狀修法反民主、把人民基本權利罷免權關入黑籠，白八委也傅隨藍黨投票救朽樑，手段骯髒還加騙術，小草們看到自己選出的老鼠之子在打洞，有感到意外嗎？

翁曉玲、黃國昌被認為是藍白兩大自大狂、自戀狂，但在十日的憲法法庭，國會擴權案聲請釋憲的「暫時處分」程序攻防中，被大法官問的啞口無言、語無倫次，一敗塗地！他們被KO完敗卻不自省，反而惱羞成怒潑髒水，無端指控大法官親綠，以掩蓋憲政法理戰場慘敗。

更惡毒的是，打洞立委被完敗後，藍白竟報復式修法，毀掉大法官釋憲功能，一方面增加憲法法庭大法官總額人數，另方面陰謀阻斷七位新大法官上任，讓大法官永遠人數不足、憲法法庭癱瘓，廢掉憲政爭議的最後裁判大法官、殺了所有釋憲聲請，造成民主憲政破毀。老鼠立委正惡狠狠在台灣身上打出一個血淋淋大洞！

「喪失靈魂的法律人，不過是魔鬼代言人」，黃國昌二○一三年九月寫下這句，給現在的黃國昌及他的新同志，才剛好而已！

（作者為資深媒體人）

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