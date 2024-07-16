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自由廣場》紅色移民或新住民？ 麥玉珍與統促黨

2024/07/16 05:30

◎ 李欣芬

麥玉珍是民眾黨籍的不分區立委，是來自越南的外籍配偶。本月三日出席火龍果外銷日本記者會時自爆，曾偷帶台灣紅肉火龍果苗回越南種植，挨批違法又失言；隔天認錯致歉卻又說是「卅幾年前」不懂事的行為。

任意將台灣動植物帶往越南，在台灣、越南兩國都屬違法；越南政府與民間也很怕有人將境外動植物帶進國內！可知，麥玉珍委員的違法行為其實傷害了兩個國家！

讓人質疑的是，紅肉火龍果二○○九年農委會才推廣種植，麥玉珍「卅幾年前」如何偷得紅肉火龍果？

何況，麥玉珍是一九七三年出生於越南同奈省，一九九四年懷孕期間隨台灣丈夫從越南赴彰化縣秀水鄉定居，亦即至今年（二○二四）為止，她定居台灣才剛滿卅年，所謂「卅幾年前」的她，那時應該身在越南，如何飛到台灣偷火龍果？

麥委員，不要說謊騙人了！妳扯到「卅幾年前」不就是為躲過追訴期嗎？妳曾因偽造文書而被台灣檢察官緩起訴，不得不懷疑妳的法治觀念淡薄！

行政院力推的「新住民保障法」，經過立法院朝野協商後，力拼週二（十六日）休會前完成三讀，如今卻出現變數！因為麥玉珍所提的修正動議，藍白立委主張以位階較高的「基本法」來立法，更要求明訂對不同國籍新住民一律平等，但被綠營質疑，如此等於是要凌駕「兩岸關係條例」，刻意縮短中配入籍年限，朝野意見對立，而麥玉珍否認為中國開後門，民眾黨還揚言撤簽協商決議，阻擋三讀。

從麥玉珍迄今還在使用的臉書帳號顯示，她二○一七年加入統促黨，二○二三年四月仍在統促黨社團發文，且是理事長何建華的好友。有關個人背景，她曾表示自己是越南出生的中裔，父親為廣東人，母親為客家人。難怪她與民眾黨另七名委員和國民黨合作無間，連手擋下「立委赴中報備案」。

網友質疑麥玉珍說一套做一套，表面是越南人，實際是中國人；表面是民眾黨，實際是統促黨！身為台灣人，要密切注意這個偷竊火龍果，說謊騙人，背後有著紅色力量的立委，有沒有在從事著賣台勾當。

（作者為台灣教授協會會員）

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