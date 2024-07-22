自由開講》一位正港的新聞工作者

◎高碩泰

筆者作為貴報《自由廣場》（鏗鏘集）的忠實讀者，每週企待專欄作家王景弘先生的精闢時論，從未錯過。近聞王君在該方塊執筆二十年後，功成圓滿，宣佈「休耕」，令人至感惋惜。

王景弘先生的精闢時論在本報《自由廣場》（鏗鏘集）執筆二十年，功成圓滿，近日宣佈「休耕」。（本報版面合成）

王景弘精闢時論 耕耘20年功成圓滿

王君於一九七八、七九年台美斷交、美中建交的風雲慘澹階段，被台北的報社派往華府，歷經了採訪、撰述職涯及至多年前退休，仍筆耕不輟，幾達半世紀，令人敬佩。筆者於一九八○年代中期首次外放華府擔任基層三等秘書，嗣先後出任駐美處長、副代表、代表，一直有幸與王君結緣。

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早期國內報業團體派往華府的都是最資深記者，新聞界的佼佼者，赫赫有名的「五大老」（王嗣佑、冷若水、施克敏、傅建中、續伯雄，依姓氏筆劃序），備受媒體後輩欽仰，王景弘因抵達華府稍晚，祇能候補。

但物換星移，人事凋零，迄今祇有他還執著一支健筆如飛，慣看秋月春風，定期發表對台海兩岸、華府外交、台灣政局，台美關係的評議。他針砭時事，多能從華府的客觀距離，發抒主觀見解，簡潔有力，不譁眾，不取寵，維持一位正港新聞工作者的格調，半世紀如一日，何其不易。

維持正港新聞工作者的格調 半世紀如一日

王君另一項令人稱道的成就，即投注數十個寒暑，獨力爬梳美國國務院和相關政府部會按年解密的檔案，重建或補綴一九五○年代至今許多不為外界所知的內幕，包括台美歷來的交涉、折衝與談判，跨越兩蔣、黨國統治、戒嚴、白色恐怖、海外黑名單、解嚴、斷交、台灣民主化等不同階段的雙邊關係機密文電。他不計鉅細，還原歷屆美國政府的對台決策過程、人事跌宕起伏、地緣政治謀略，藉以重現台美關係的真實面向，也補正了若干歷史或人為的訛誤。

王君編年按事出版了多冊研究成果，內容豐富完整，考證翔實，有憑有據，成為探討台美關係及對美實務工作的珍貴背景資料。王君的心血結晶普受外交界及各方肯定，貢獻不言而喻。

王君的（鏗鏘集）專欄功成身退，「休耕」生息，但希望不是就此停筆，忠實讀者們期待一睹他更多的精彩書寫!

（作者為前駐美代表）

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