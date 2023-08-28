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自由開講》臺灣沒有「心理諮商師」！我們是「臨床心理師」與「諮商心理師」！

2023/08/28 14:46

◎楊啟正

昨日（8/27）郭台銘董事長在【主流民意大聯盟】的新竹後援會成立大會上，提到了他對於社會福利政策的規劃。其中，他明確提及為改善青少年憂鬱問題以及衍生的身心健康議題，提供每年至少三次的心理諮商；更重要的是，還提出獎勵專業人員的政策，讓工作更有動機與力量。

昨日（8/27）郭台銘董事長在【主流民意大聯盟】的新竹後援會成立大會上，提到了他對於社會福利政策的規劃。（資料照）

姑且不論此政策之細節與其是否真的可行，至少郭董為此次總統大選中，首先願意明確提出與心理健康有關的政策，值得肯定！然而，這樣的政策宣示有個非常令人遺憾之處在於，郭董似乎沒有弄清楚臺灣的心理健康專業人員，也就是他想要鼓勵的對象，到底是哪些人？

因為，臺灣沒有「心理諮商師」，有的是「臨床心理師」與「諮商心理師」！

早在20年前，國內即已通過《心理師法》，其中明訂臺灣有兩類專業人員可提供心理諮商與心理治療，分別為「諮商心理師」與「臨床心理師」。時至今日，已有約7000名領有證照的心理師，在為民眾的心理健康而努力。近10年來，坊間如雨後春筍般開設的「心理治療所」或「心理諮商所」，也都顯示民眾對於心理諮商與治療的接受度已愈來愈高！早已非過去時代中，認為「心理健康」容易與精神疾病劃上等號的錯誤想法。然而，「心理諮商師」、「心理治療師」，甚至「心靈導師」、「潛能開發師」等名稱的充斥，卻常會使得民眾混淆於何者才是「接受嚴格訓練而成的專業人員」，反而無法讓需要心理諮商或治療的民眾權益得以受到保障。

筆者認為，倘若要談論健康的政策，在21世紀的臺灣非但僅是AI的時代，也更該是「以人為核心，更加重視心理健康」的時代！在此刻正遇到總統大選將近，也懇請未來欲參選總統的諸位候選人，不要再錯誤的說出「心理諮商師」或其他任何相似的名稱了！

我們是「臨床心理師」與「諮商心理師」！

（大學教授）

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