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自由開講》捍衛台灣的神聖「使命」被汙名化！

2023/08/28 10:59

◎陳慶坤

烏克蘭當局26日表示，3名空軍飛行員25日在一場空中相撞事故中喪生，死者包括知名飛官皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在每晚例行談話中證實了這起事故造成3名空軍飛行員喪生，並表示他的國家將「永不忘記保衛烏克蘭自由天空的每一個人」。

烏克蘭空軍王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）呼號「果汁」，25日不幸在2機相撞意外中殉職。（圖擷取自烏克蘭國防部）

飛官皮爾希契柯夫少校在俄羅斯入侵烏克蘭初期，曾在基輔上空與俄軍戰機纏鬥，因而聲名大噪。他曾向英國廣播公司（BBC）提到，加入烏克蘭空軍是他的畢生「夢想」，他視為「使命」！烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）在社群媒體發布悼詞：「皮爾希契柯夫少校將自己短暫而光輝的一生獻給空中戰鬥，他夢想駕著F-16戰機在烏克蘭天空翱翔！」

相較於台灣在2024這場總統選戰之中，藍、白的三組人馬幾乎口徑一致的，以「想要戰爭就選賴清德」恐嚇台灣人；以「和平、和談」要台灣人放下武器投降中國共產黨。在「反台獨」與中共唱和的聲浪中，台灣人捍衛台灣的「神聖使命」被淹沒、被汙名化！

副總統賴清德8月18日剛結束出訪行程，共軍隨即進行演訓警告「台獨」勢力。捍衛台灣民主自由的神聖使命經過國共、紅藍白認知作戰、內外夾殺，策略性操控台灣人民仇視本土政權，造成社會對立、瓦解台灣民主自由、扶植親中政權、進而併吞台灣，這是統派一以貫之的戰術策略。

郭台銘不斷操作「票投民進黨，青年上戰場」論述，每次演講都提到「不要戰爭」，他假惺惺表示：「他想不通耶，賴清德民調支持度越來越高，我問台灣的老百姓，你們想要戰爭嗎？想要戰爭就選賴清德！」甚至加碼恐嚇台灣人「烏克蘭跟蘇俄打到現在為止，死亡、重傷50萬人，不要以為戰爭離我們很遠！」

事實上，2022年2月24日，俄羅斯開始全面入侵烏克蘭，導致雙方數十萬人傷亡，造成歐洲二戰以來最大的難民危機；戰爭開始的六周內有430萬難民離開烏克蘭，另有710萬人在烏克蘭境內流離失所。然而至2023年4月，已有破百萬烏克蘭難民選擇陸續回國，選擇捍衛自己的國家。

中國一旦發動戰爭侵略台灣，即使高掛中華民國的「國旗」，中共也必然消滅中華民國，則此，「捍衛台灣」就是具體展現捍衛台灣民主自由的意志；不願意做為紅色中國共產黨的奴隸，是台灣人的「神聖使命」。

誠如烏克蘭飛官皮爾希契柯夫向英國廣播公司（BBC）所言，加入烏克蘭空軍是他的畢生「夢想」並視為「使命」！如烏克蘭人民選擇選擇捍衛自己的國家。在此引用烏克蘭總統澤倫斯基的話：台灣「永不忘記捍衛台灣民主自由的每一個人」！

（退休大學助理教授）

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