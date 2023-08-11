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自由開講》賴當選總統會有戰爭？談朱立倫在中共面前的軟弱！

2023/08/11 11:01

◎張天泰

近日，國民黨主席朱立倫批評，民進黨搞到兩岸兵凶戰危，全世界都認為台灣是最危險的地方，也批賴清德更是極端台獨金孫，真正台獨萬歲主張者，如果賴當選總統，將會讓兩岸戰爭真正的實現。

但筆者在這裡要指出朱批評賴的荒謬之處，因台灣今日如果遭受中共武力攻擊，爆發點並不是台獨與否，而是極權中共想併吞民主台灣的入侵野心，中共解放軍機艦幾乎天天擾台，對台灣不間斷的武力恐嚇，朱還要認知失調到何時？面對中共侵台真相，還要軟弱到何時？

近日，國民黨主席朱立倫（左）批評，民進黨搞到兩岸兵凶戰危，如果賴（右）當選總統，將會讓兩岸戰爭真正的實現。面對中共長久擾台的真相，朱立倫你還要軟弱到何時？（報社合成／資料照）

現今台灣人的主體性逐漸覺醒，2022年6月，政大選研中心民調，提到台灣有63.7%的受訪者身分認同唯是「台灣人」，且因中共愈趨獨裁專制，而對中國愈厭惡排斥，今天朱仍使用約二十三年前的政治語言，認為投民進黨就代表戰爭，那麼朱不但幫不了民調低迷不振的侯友宜，也會毀掉自己身為國民黨主席的公信力！

行筆至此，筆者必須善勸朱立倫，靠認知失調來打選戰必敗，上次朱說內參民調，侯已經超柯趕賴，但事實是如此嗎？而國民黨目前選情低迷，關鍵在朱無能力團結在野、難堪共主重任，面對國民黨內亂內鬥好像在旁看戲，現今「台灣阿銘」郭董，到處造勢，也在於朱在國民黨初選階段，拉一個沒有黨籍的郭台銘進來，五一七沒被徵召也沒離場，郭台銘在提名前曾宣示「絕對支持國民黨提名的候選人」、「不會有郭柯配、柯郭配」，提名後也曾宣布「全力支持侯友宜」，但郭後來在各地串連藍營地方派系，意圖倒侯；一方面又以國民黨「友軍」自居，緊貼柯文哲，扮成藍白合「牽線人」模樣，甚至以「郭柯配」的風聲狐假虎威，朱是否有思考過自己當初的決策錯誤，而柯文哲遭爆過去受訪時曾提到，「中國方面一直要他選（總統）」，中共屬意柯文哲，關鍵在中共對侯友宜感到不安，因侯是本土台灣人，而侯讓中共聯想到李登輝，朱是否有考量中共干擾台灣總統選舉的真正意圖為何？

綜觀2024年台灣總統大選的布局，賴清德的真正挑戰，在於目前國民黨自亂的情勢，但賴民調無法突破四成，而郭柯合的票數未知數也成為威脅因子，中間選民會是台灣總統的決勝關鍵，朱立倫需要真正看到問題，而不是認為靠認知失調、擺架子嗆記者、自我中心式傲慢言論、不斷的騙就可以打贏台灣總統選戰！

政治工作者、教育博士）

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