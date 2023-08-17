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自由開講》由彭博專訪初探賴清德的外交兩岸路線

2023/08/17 16:48

孫為謙

近日，賴清德副總統在出訪巴拉圭的同時，國際知名媒體彭博社（Bloomberg）也釋出日前專訪賴副總統的內容，裡頭談及兩岸和平、國防安全及國家路線等重要議題。賴副總統用自身經驗告訴台灣和世界，他對區域穩定和自由民主的追求，絕不會有妥協空間。

在此次出訪行程中，可以看到賴副總統除了延續蔡總統的外交路線與執政成果，也更明確表示了中華民國台灣在國際上的態度和立場。（EPA）

賴副總統的此次專訪，針對台灣往後的外交與兩岸方針可歸納為四大面向，明確展現他未來要帶領台灣前進的路線。

第一，強化自我防衛能力。在中國不放棄武力侵台的前提下，賴副總統依然展現其高度和善意。面對中國的武力威脅，賴副總統承諾將持續加強台灣的自我防衛能力，並和國際盟友合作以維護和平。

第二，堅持主權對等尊嚴。中國透過其影響力在國際上不斷矮化台灣主權，並且偷換概念將台灣列為其領土。舉例來說，中國超譯聯合國2758號決議，自行解讀台灣屬於中華人民共和國之管轄。然事實上，2758號決議文強調為中國的代表權問題，而無涉中華人民共和國得代表台灣之地位，更不曾提到中華人民共和國擁有台灣的管轄權。針對上述情形，賴清德也強調會在對等且有尊嚴的前提下，與對岸交涉。克服共同困難，增進共同福祉。

第三，維持區域和平穩定。中國至今仍不放棄動用武力犯台，在近年中國各種文攻武嚇更加劇烈的趨勢下。賴副總統對於台灣的未來路線也有明顯表述。他將會延續蔡英文總統外交路線，讓「中華民國台灣」持續在國際發光，且在追求自由民主和平的共同價值下，繼續結交相同價值觀的盟友，以維護印太地區的區域和平。

第四，帶領台灣走向國際。過去，賴副總統的獨派色彩曾受到外界廣泛質疑，恐將破壞當前印太區域穩定，為台海問題埋下不確定因子。這點賴副總統在專訪中已明確表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華民國台灣已是獨立自主的實體，沒有所謂獨立的路徑。因此，無論是在經貿合作還是文化交流，台灣都希望和國際友人合作，並且堅守民主自由的共同理念。中華民國台灣會以自主獨立的實體，繼續深化與國際的合作與交流。

本次彭博專訪所提出的四大面向，也將會是未來賴副總統競選總統的外交方針，在這次出訪巴拉圭的行程中，可以看到賴副總統除了延續蔡總統的外交路線與執政成果，也更明確表示了中華民國台灣在國際上的態度和立場，展現出他穩健、有為有守，已經準備好接班的領導人格局。

（大學生）

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