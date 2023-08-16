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社論》「盜鈴不掩耳」、「掩耳迎盜鈴」

2023/08/16 05:30

目前的僵局，侯友宜、柯文哲仍寄望，郭台銘懸崖勒馬、退出戰場，以便各自搶食郭的地盤，再棄保奪魁。（資料照）

「掩耳盜鈴」，比喻妄想欺騙人，結果只欺騙到自己。這個成語，當今台灣，出現截然不同的變體：盜鈴者不掩耳，反而是被盜鈴者掩耳，於是梁上君子更加囂張輕鬆。古有「掩耳盜鈴」，今有「盜鈴不掩耳」、「掩耳迎盜鈴」，時代真的是不一樣了。

郭台銘，非國民黨籍，卻被准登堂入室搶國民黨的樁腳，「牛鬼蛇神」、地方派系、慌張小雞，還咭咭呱呱跟著盜鈴者走。而被盜鈴者，國民黨高層，把耳朵掩起來，假裝聽不到盜鈴者毫不遮掩的噪音。曾銘宗稱：幾位議長曾提到，現在郭台銘還沒有要獨立參選，所以參與郭的活動。朱立倫，面對要角公開高喊「下架國民黨」，仍表現出吞忍定力，不斷念團結的咒語，以防民進黨漁翁得利。「掩耳迎盜鈴」，不罵盜鈴者，反而怪罪不在場的路人，真是今古奇觀。

盜鈴者，盜了國民黨，意猶未盡，票猶不足，開始動民眾黨的腦筋。郭台銘質疑，柯文哲八年市長沒有作為，若他來做要將北投變成「AI科技谷」。不過，沒想選舉的時候，他也從未在這裡投資。「柯文哲八年不做，他不做，我做好不好？」柯辦說不便回應，黃珊珊回批關渡平原是農業區。前幕僚爆料，柯文哲曾經在四年前說，被郭台銘擺了一道。柯則說，不要談這個啦。民眾黨跟國民黨類似，都避免直球對決郭台銘，且肖想接收他的支持者，所以任其「盜鈴不掩耳」，自己卻小媳婦般地「掩耳被盜鈴」。爾虞我詐，誰勝誰負，且拭目以待。

郭台銘，堪稱二○二四的異數與變數。由商轉政，他在政治領域，說話不算數，翻臉不認帳，貪圖近利者，往往中了老千。侯友宜，分享「關公信仰」，誠信、正直、重承諾。結果是對牛彈琴，「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」，看似被郭台銘收回、刪除了。然而，侯的「關公信仰」，也是一支回力棒。侯市長，反對重啟核四公投，捍衛新北市民；侯參選人，核一、二、三延役，重啟核四。重啟核四公投，新北市的同意票六十九萬多、不同意票逼近七十五萬。他是不是換了位子，就忘了三座核電廠在新北市？更何況，他並未辭職參選，現下還是新北市長，選上落跑、主張豹變，難道是侯式誠信、正直、重然諾？

四年前，柯文哲被郭台銘擺了一道。留下一個見證高虹安，她日前遭起訴案，不知會對兩人競合產生什麼影響。照理說，以柯的智商一五七，應不至於被擺第二道。無奈，利令智昏，柯仍與郭搞曖昧，雖然也獲利，但可能短多長空。金門望廈門，山盟海誓，月亮代表我的心。一覺醒來，「喝得茫茫的，講的都忘了」，終於讓柯有點警覺，遑論超大手筆的「併購民眾黨」。郭的人馬、資源，柯當然求之不得，但後者對當老二零容忍。郭柯配，支持度低的當大哥先做四年，嘴巴關不住的當副手，選舉期間、勝選之後，什麼話都不能講，其癢能忍柯就不是柯了。而在贏的策略上，郭營是柯最近甚至唯一的奧援，再怎麼說弄翻都不是上策。於是，「盜鈴不掩耳」，「掩耳迎盜鈴」，也成了柯的尷尬。

話說回來，郭台銘為何膽敢「盜鈴不掩耳」，而國、眾兩方落得「掩耳迎盜鈴」？關鍵在於，這位盜鈴者，擺出了架式，不讓他入室盜鈴，就把房子拆了！所謂獨立參選也。侯友宜不是藍營共主，柯文哲已達成長的極限，只要殺出一個程咬金，他們的贏面只會縮小，也就是，保送賴清德。目前的僵局，侯、柯仍寄望，郭懸崖勒馬、退出戰場，以便各自搶食郭的地盤，再棄保奪魁。風險在於，郭式兵法顯示了他的毀滅性攻略，我得不到的別人也別想。在生意上的商戰，郭是不是也用這種攻略？如果答案是肯定的話，國、眾兩方真的要萬分小心才行。

侯、柯、郭，一桃殺三士，賴清德躺著選就能贏嗎？七月底，小笠原欣幸分析：賴的支持率幾乎沒變化，代表他已穩定民進黨支持基礎，中間選民支持度則似乎陷入停滯。此一分析，既是賴的問題，也是小英、民進黨的問題。二○一六以來，維持現狀、經濟成長、防疫成功、確保供應鏈、印太民主典範等，均獲國際肯定。不過，二○二二地方選舉慘敗顯示，執政表現並未轉化為選票。二○二四，中國協力者的「反戰牌」鈍化了，自己要讓更多人「信賴」，光靠「芒果乾」也不行。

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