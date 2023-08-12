自由開講》賴清德訪問巴拉圭、過境美國，中國不應惡意打壓干涉

邱志偉

副總統賴清德即將展開訪問巴拉圭的行程，預計將在美國舊金山、紐約過境。由於賴清德同時具備民進黨總統候選人的身分，中國極可能已經有備而來，不只已經在巴國媒體上製造各種「親中遠台」訊息，同時也可能在美國設下各種阻礙。特別是美東及美西兩大城市，華人眾多，我們要特別呼籲中國，切勿惡意干擾賴清德的正常訪問及過境活動，對美中台關係帶來不安，更增添全球不必要的區域風險。

副總統賴清德即將展開訪問巴拉圭的行程，預計將在美國舊金山、紐約過境。（本報資料照）

當前美中關係仍處於緊張狀態，美國政府本月最新宣布，限制美國企業對中國的半導體和微電子、量子資訊技術、某些 AI 系統進行投資。美國之所以持續針對關鍵先進科技打擊，其背後目的當然也還是跟軍工科技有關。從科技角度上來看，要遏止中國區域擴張，而半導體、AI等技術都極可能變成軍事目的，這也是美國如今對中國不安的關鍵，美中對峙的態勢沒有改變之下，中國更不該在台美關係上增加錯誤解讀，添增兩岸風險。

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賴清德上次出訪，和美國副總統賀錦麗會面，立刻遭到中國及台灣內部親中媒體用剪接方式醜化。但這做法毫無必要，中國派遣任何代表，到我國非邦交國拜會，可曾看過台灣有任何的醜化舉動。中國更不必在巴國媒體上，興風作浪、釋放各種錯誤不實的資訊。尊重我國邦交國的關係，是一個基本的國際關係禮儀，中國作為進入國際舞台多年的國家，切勿連基本國際禮節都做不到。

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在本月訪台一周年，當時中國以各種文攻武嚇方式，試圖將訪台曲解為挑釁之舉。但一年後的今日來看，裴洛西來訪根本只是一場親善的訪問，中國才是錯誤的挑釁者，目的就是要製造台海危機的黑天鵝印象。如今，賴清德過境美國，又成了中國口中的「灰犀牛」，我們不樂見中國錯置名詞的方式，實則是製造衝突，達成威權勝過民主的錯誤價值印象。

賴清德過境美國，我們要再三強調，這是基於多年來的常態性互動，是基於尊嚴、便利同時又具有安全意涵的活動。民進黨或賴清德都無意製造區域衝突，更無意利用選舉造勢的機會，帶給美國盟友的困擾。但這絕不等於，台灣甘於扮演委屈的角色，若能在會面的待遇上，或是提升國人信心的角度上，美國願意在過境期間和賴清德有更多互動，我們沒有任何反對的理由，更只有樂觀其成而已！

當前兩岸真正對立的根本原因，還是在於北京當局，始終對台灣採取地方政府的觀點，不願以平等國家待我。包含開放旅遊團，台灣目前並沒有禁止旅客赴中，只有提醒安全風險，但中國卻是全盤禁止。我也要提醒陸委會等單位，若中國始終沒有善意對等回應，我國必須要有所反制，兩岸的對等尊嚴，必須是最後底線。

從美中安全風險，台美良善互動的現狀，以及中國刻意杯葛兩岸互動來看，賴清德過境美國以及訪問巴拉圭，都值得獲得更好、更高的待遇。如此才能彰顯民主價值，同時也勸中國切勿輕舉妄動，更不應當惡意杯葛或干涉台灣的正常外交活動，增添區域危機，讓中國自己帶入灰犀牛的困境之中！

（立法委員）

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