自由開講》蠢蠢欲動的網路「賴黑」勢力

陳漱

賴清德自接任民進黨主席以來，從各個面向積極改革，為台南議長案端正黨紀，解決導致九合一大選失利的學倫爭議、黑金滲透。賴主席無不親上前線止血清淤，恰如他的醫生身份，只不過現在他是「戰地醫生」。在砲聲隆隆的2024前線，賴醫師作為下屆總統候選人的有力人選，不只要在火線前沿承接敵人的攻勢，「賴黑」的狙擊也成為賴清德不得不提防的暗箭。

賴清德做為下屆總統候選人的有力人選，不只要在火線前沿承接敵人的攻勢，「賴黑」的狙擊也成為賴清德不得不提防的暗箭。（本報資料照）

有一個社群帳號這麼寫著：「好噁心喔！張雅琴深怕『癩』出不了線，只要她在主播台上，沒有一天不幫『金孫』搽脂抹粉！」這麼一支穿雲箭召集了賴的「黑粉」出征張雅琴主播，每天都有類似的網路批判頻繁傳播。這些關注賴清德一舉一動的「黑粉」大致可分類如下，首先是權謀派：聲稱賴清德出手旨在剷除異己；其次是鴕鳥派：指賴清德自揭黨內瘡疤是在給敵人送子彈、給境外勢力遞刀子；最後是時空旅人派：到現在還活在2019年初選的創傷中無法自拔。

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這些網路攻擊不只來自國內，甚至有不少敵對勢力的滲透，分化九合一大敗後的民進黨。稍有警覺性的民眾都知道，2024選舉已非藍綠之戰，在快速加劇收攏強度的習近平政權下，2024是選擇「獨裁」或「民主」陣營的表態之戰、是被併吞統一或民族自決的路線之爭。不只是飛機砲彈的軍事威脅，用盡所有手段—包括網路—的「超限戰」早已悄悄開打。

「天然獨」世代引為芥蒂的2019初選，讓賴清德一直背負著「老綠男」、「金孫」的罵名。但覺醒青年不可不知的是，民進黨一向是高強度競爭的政黨，沒有像「百年老黨」的「搓圓子湯」傳統，不論初選多麼激烈、刀刀見骨，結束後，大家依然會肩併著肩團結努力，這也是民進黨茁壯的原因。你可以不喜歡賴清德，但如果你以「台灣主權不可侵犯」為圭臬，請你再觀察、思考一下那些對「務實台獨工作者」的非難。

（大學兼任講師）

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