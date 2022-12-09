胡，怎麼說》2024大選，綠營守勢作戰、又需仰攻，賴清德苦戰之必然！

副總統賴清德宣布參選民進黨主席，這項宣布等於吹響2024年總統大選選戰號角，他將爭取綠營提名，角逐總統大位！

我看2024大選，綠營將面臨守勢作戰、但又必需靠仰攻進佔目標成功，才能取得勝利，這一仗，苦戰之必然，戰局嚴峻之必然！

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這不是潑冷水、看衰綠營，而是要嚴正警愓綠營，距離2024年1月大選，只剩1年1個月，沒有多少時間可以蹉砣拖磨了，更沒有多少空間可以任你爭我奪、各派系爭搶執政資源了。綠營必須大團結、結合所有「抗中保台」反併吞、反被統的力量，更要像「鬼滅之刃」中，鬼殺隊員使出「全集中呼吸」，才有希望爭勝!

以下就是我的觀察:

1，守勢作戰。民進黨蔡英文政府是現在的執政黨，執政黨在任滿換屆又換人的總統大選，不但沒有主場優勢，大局更是居於「守勢」！

守勢作戰不是不進攻，但目前執政的是你們黨，這個政府是你們黨的政府，所有施政的成敗得失，都要由民進黨負責，並由新的總統候選人概括承擔，所以，綠營面對的2024大局勢，就是一場艱困的守勢作戰，當然守勢不是死守，死守必敗，必須以攻為守，但採取的進攻戰術，也是為了獲得更佳的守勢戰略勝局。

2，長期執政包袱。長期執政對對執政黨候選人，不是利多，而是包袱，且恐成在野挑戰者訴求政黨輪替的推進器。

所謂執政的「政績牌」，在換屆換人的大選時，施政的成功、得到、進步、加分...，都會被選民認為理所當然，面對新的選舉，執政黨不能自滿，更不能驕矜，新的總統候選人更要認識到，那些政績之功大都也不會轉嫁到你身上，而執政失敗、過失、損害之責，及施政造成部分人民或局部地區的損失，民怨民憤則全都要新人承擔，競選政敵對手更會10倍、百千倍擴大執政過、失、敗，將罪責全部加諸新人之身。

何況，還有操作認知戰攻擊台灣、打擊民進黨，已不再隱形的「龐然巨獸」，正虎視眈眈，它的陰影將籠罩台灣的大選，伺機把政績抹黑成敗績，像台積電到美國投資，本是該公司全球經營策略的一環，有助該公司持續世界第一的領先地位，對台灣的形象及科技實力都是加分，但藍紅竟合軍把此事操作成半導體「去台化」，甚至炮製為美國搶走台積電、只要台積電不要台灣的「棄台化」。像這樣的認知戰，愈近大選，未來只會更多。

3，綠營大局既守勢作戰又必須仰攻。2022年11月的地方選舉，民進黨不但北台、中台、東台全部潰敗，更敗退到北港溪以南，光新北市就輸藍軍侯友宜45萬多票，北部幾縣市合計輸100萬票以上，雖然總統大選和地方選舉格局不同，不能覆製貼上，但藍軍由侯友宜出戰的機會高，不管對手是侯非侯，綠營都必須設法爭取選民支持、拿回選票。

但因綠的一方輸太慘，竟好像在北台、中台形成了一個藍軍版塊的高坡，綠營面臨必須「仰攻」的艱苦之戰，而且非仰攻不可，即使沒勝，也要大有進展才行，才可能在大選勝出。

綠營選後，人人都說檢討，但檢討除了檢討選戰策略、操盤技術等之外，最必須的就是知道自己「輸在哪?」、「為何民心背離?」，找到原因才能對症下藥，才能針對重點，發動反攻、仰攻。

4，所謂鐘擺效應，總統大選的應該另眼看，不應和地方九合一選舉一起計算。

有人認為近年台灣選舉有所謂的鐘擺效應，2012總統大選藍勝綠敗、2014地方選舉綠勝藍敗，2016總統選舉也是綠勝藍敗，2018年地方選舉藍勝綠敗、2020年總統大選則綠勝藍敗、2022年地方選舉藍勝綠敗。因此期待2024年總統及國會大選鐘擺會向綠營回歸，但我認為應該對總統大選另眼看待，不能和地方選舉併計。

以下是最近30年執政黨長期執政後的總統大選情況:

2000年總統大選:李登輝主政的國民黨政府，在執政13年任滿後，由副總統連戰代表國民黨參選，結果敗給民進黨提名的陳水扁。

2008年總統大選:陳水扁主政的民進黨政府，在執政8年後，由謝長廷代表民進黨參選，結果敗給國民黨提名的馬英九。

2016年總統大選:馬英九主政的國民黨政府，在執政8年後，由朱立倫代表國民黨參選，結果敗給民進黨提名的蔡英文。

2024年大選，誰主浮沉?

既然有人以星際大戰絕地大反攻的「絕地武士」，形容賴清德以捨我其誰之態度出征，在此就引最高絕地武士尤達大師回答「未來將會如何?」用的那句話：「很難說，未來總是在變（Difficult to see. Always in motion is the future.）。」

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