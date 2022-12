胡，怎麼說》2024大選，綠營守勢作戰、又需仰攻，賴清德苦戰之必然！

副總統賴清德宣布參選民進黨主席,這項宣布等於吹響2024年總統大選選戰號角,他將爭取綠營提名,角逐總統大位!

我看2024大選,綠營將面臨守勢作戰、但又必需靠仰攻進佔目標成功,才能取得勝利,這一仗,苦戰之必然,戰局嚴峻之必然!

這不是潑冷水、看衰綠營,而是要嚴正警愓綠營,距離2024年1月大選,只剩1年1個月,沒有多少時間可以蹉砣拖磨了,更沒有多少空間可以任你爭我奪、各派系爭搶執政資源了。綠營必須大團結、結合所有「抗中保台」反併吞、反被統的力量,更要像「鬼滅之刃」中,鬼殺隊員使出「全集中呼吸」,才有希望爭勝!

以下就是我的觀察:

1,守勢作戰。民進黨蔡英文政府是現在的執政黨,執政黨在任滿換屆又換人的總統大選,不但沒有主場優勢,大局更是居於「守勢」!

守勢作戰不是不進攻,但目前執政的是你們黨,這個政府是你們黨的政府,所有施政的成敗得失,都要由民進黨負責,並由新的總統候選人概括承擔,所以,綠營面對的2024大局勢,就是一場艱困的守勢作戰,當然守勢不是死守,死守必敗,必須以攻為守,但採取的進攻戰術,也是為了獲得更佳的守勢戰略勝局。

2,長期執政包袱。長期執政對對執政黨候選人,不是利多,而是包袱,且恐成在野挑戰者訴求政黨輪替的推進器。

所謂執政的「政績牌」,在換屆換人的大選時,施政的成功、得到、進步、加分...,都會被選民認為理所當然,面對新的選舉,執政黨不能自滿,更不能驕矜,新的總統候選人更要認識到,那些政績之功大都也不會轉嫁到你身上,而執政失敗、過失、損害之責,及施政造成部分人民或局部地區的損失,民怨民憤則全都要新人承擔,競選政敵對手更會10倍、百千倍擴大執政過、失、敗,將罪責全部加諸新人之身。

何況,還有操作認知戰攻擊台灣、打擊民進黨,已不再隱形的「龐然巨獸」,正虎視眈眈,它的陰影將籠罩台灣的大選,伺機把政績抹黑成敗績,像台積電到美國投資,本是該公司全球經營策略的一環,有助該公司持續世界第一的領先地位,對台灣的形象及科技實力都是加分,但藍紅竟合軍把此事操作成半導體「去台化」,甚至炮製為美國搶走台積電、只要台積電不要台灣的「棄台化」。像這樣的認知戰,愈近大選,未來只會更多。

3,綠營大局既守勢作戰又必須仰攻。2022年11月的地方選舉,民進黨不但北台、中台、東台全部潰敗,更敗退到北港溪以南,光新北市就輸藍軍侯友宜45萬多票,北部幾縣市合計輸100萬票以上,雖然總統大選和地方選舉格局不同,不能覆製貼上,但藍軍由侯友宜出戰的機會高,不管對手是侯非侯,綠營都必須設法爭取選民支持、拿回選票。

但因綠的一方輸太慘,竟好像在北台、中台形成了一個藍軍版塊的高坡,綠營面臨必須「仰攻」的艱苦之戰,而且非仰攻不可,即使沒勝,也要大有進展才行,才可能在大選勝出。

綠營選後,人人都說檢討,但檢討除了檢討選戰策略、操盤技術等之外,最必須的就是知道自己「輸在哪?」、「為何民心背離?」,找到原因才能對症下藥,才能針對重點,發動反攻、仰攻。

4,所謂鐘擺效應,總統大選的應該另眼看,不應和地方九合一選舉一起計算。

有人認為近年台灣選舉有所謂的鐘擺效應,2012總統大選藍勝綠敗、2014地方選舉綠勝藍敗,2016總統選舉也是綠勝藍敗,2018年地方選舉藍勝綠敗、2020年總統大選則綠勝藍敗、2022年地方選舉藍勝綠敗。因此期待2024年總統及國會大選鐘擺會向綠營回歸,但我認為應該對總統大選另眼看待,不能和地方選舉併計。

以下是最近30年執政黨長期執政後的總統大選情況:

2000年總統大選:李登輝主政的國民黨政府,在執政13年任滿後,由副總統連戰代表國民黨參選,結果敗給民進黨提名的陳水扁。

2008年總統大選:陳水扁主政的民進黨政府,在執政8年後,由謝長廷代表民進黨參選,結果敗給國民黨提名的馬英九。

2016年總統大選:馬英九主政的國民黨政府,在執政8年後,由朱立倫代表國民黨參選,結果敗給民進黨提名的蔡英文。

2024年大選,誰主浮沉?

既然有人以星際大戰絕地大反攻的「絕地武士」,形容賴清德以捨我其誰之態度出征,在此就引最高絕地武士尤達大師回答「未來將會如何?」用的那句話:「很難說,未來總是在變(Difficult to see. Always in motion is the future.)。」

