自由開講》民進黨政府和賴清德發力推動「微型保險」可助民調止跌回升

張天泰

近日，民進黨政府已開始檢討選戰三連敗的根本原因，已傳出欲提案開除高嘉瑜、王世堅，而正在競選民進黨主席賴清德，在黨員政見發表會已有定見，他提及「公職人員為民喉舌這是天職，所以黨中央不會封口，民進黨執政不是不能批評，民進黨是大鳴大放的政黨，但如果繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍，他擔任黨主席，絕對嚴格黨紀。」，如同宣示民進黨不會有過去「十一寇」事件要強力清黨的狀況，而筆者認為與其找代罪羔羊，民進黨政府和賴清德需要關注到基層人民的政策需要，強化照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務，此為讓民進黨中止選舉連敗，止跌回升的最有效方法，正好筆者看到高雄市議會率先全國，通過弱勢族群投保微型保險自治條例（微型保險），筆者認為政府應把國家機器的各種資源，做好議題設定，轉移到協助各縣市微型保險法制化，更能幫助其重新獲得台灣人民的信任和選票，而微型保險能確實保障台灣各縣市的弱勢人民，因為弱勢家庭本身因缺乏穩定的經濟支持與資源，在突然面對意外傷殘或死亡等意外事故時，導致家庭生活陷入危機，因為高額的醫藥費和喪葬費，將導致弱勢家庭落入無止盡的貧窮惡性循環。

民進黨主席補選昨傍晚順利結束。賴清德副總統成為新任黨主席。（中央社）

一、高雄市議會通過微型保險的倡議經驗

高雄市議會通過的微型保險法案，可以提供弱勢市民30萬元，在緊急狀況，這30萬成為在遭逢變故時的重要資助，目前高雄市已經成為全台灣第一個把微型保險法制化的城市，在去年九月二十七日，高雄市議會已三讀通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，連高雄市長陳其邁也認為微型保險法制化，能擴大納保對象到九萬多人，而高雄市公私協力，一起協助經濟弱勢家庭投保微型保險，使弱勢市民的生活更加有保障，讓高雄成為充滿愛與關懷的城市。

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二、推動微型保險照顧更多台灣弱勢族群

筆者認為高雄市議會通過微型保險法案，來照顧弱勢人民的經驗，可提供給台灣各縣市，此議題筆者已行動倡議和多位議員做聯繫，然而卻發現多停留在議案卡關的狀況，目前台灣各縣市有許多在社會底層從事高風險工作，那照顧這些弱勢人民的微型保險何時可以法制化，弱勢市民權益不能等，各縣市微型保險法治化的議題，需要蔡政府、社會大眾一起來行動關心。

去年九月二十七日，高雄市議會已三讀通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，連高雄市長陳其邁（中）也認為微型保險法制化能擴大納保對象，而高雄市公私協力，一起協助經濟弱勢家庭投保微型保險，使弱勢市民的生活更加有保障。（資料照）

三、傾聽民意用政策保障弱勢人民

民進黨選舉三連敗，真正的解法非找代罪羔羊，而是傾聽民意用政策保障弱勢人民，追根究底，蔡英文不可只在意政策數字，對外急於宣傳，對內自我取暖，不聽無視第一線人民的感受，未真正理解弱勢人民正受到壓迫的生命處境，而政府把國家力量協助微型保險法制化，可照顧各縣市弱勢人民，用政策做出有力的正向反擊，造福台灣弱勢人民，而不是放任黨內人士在選後持續胡鬧，甚至找敢言異議者為選戰代罪羔羊，耽溺在政治內鬥，危機就是轉機，民進黨政府和賴清德發力推動「微型保險」，當台灣人民感受到政府的照顧，就是民進黨再次雄起的時刻。

（政治工作者、教育博士）

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