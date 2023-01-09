自由開講》吳怡農敗選 看見民進黨的不團結！

張天泰

民進黨大老林濁水在近日臉書發文，提及吳怡農在天時、地利、人和三輸條件下，卻能創造了民進黨把藍綠在同一選區得票率差距拉近到最小的程度，已不容易，也認為民進黨黨內同志不應該還笑吳怡農佛系打選戰、不懂尊重選舉傳統等自我傷害的話語，誠然如此，吳身處的天時為民進黨九合一選舉剛大敗的時間，正需積極重建，地利為此選區為藍營的陣地，綠營沒有贏過，人和為吳的非典型競選風格得罪綠營內部人士，吳怡儂在選舉前段，因直言個性，打黃承國、趙介佑，不斷得罪綠營人士，再加上在議題上沒有跟民進黨和政院溝通，個性堅持己見，也被綠營內部人士認為難溝通，在三輸的情勢下，吳怡農的得票率已縮小為4.99%，且吳怡農一開始因直言得罪民進黨內部，但堅持理想主義正向選舉、反省路線是打逆風球，對手王鴻薇則是打順風球，到後期民進黨才開始意識到要團結幫吳怡農助選，承上，一方面筆者曾提及民進黨能否再爬起來，重新贏得台灣社會大眾的信任，而吳怡農在立委補選的結果，是重要的訊號，因吳怡農在民進黨逆風的情況下，留住深綠支持者，也抓住了淺綠和部分中間的選票，也展示民進黨開始重新站起的新氣象，另一方面，筆者觀察到民進黨內部，仍有熟悉選舉操作的綠營在地人士說出「放著變棄嬰」等不團結不作為的風涼話，不團結是民進黨在九合一大敗的重要原因，而在立委補選卻故態復萌，部分民進黨人士仍是自我中心，未深刻反省，筆者認為這是真正的問題所在。

民進黨大老林濁水在近日臉書發文，提及吳怡農（中）在天時、地利、人和三輸條件下，卻能創造了民進黨把藍綠在同一選區得票率差距拉近到最小的程度，已不容易！（資料照）

一、民進黨能否團結支持非典型的選舉戰法

吳怡農從選戰之初就以正向、乾淨選舉為競選主軸，訴諸不掛看板、不掛旗、不噴口水，甚至連選前之夜也是邀請紙風車劇團進行表演，不以傳統激情式的演講舉辦，採取小組織、議題不受黨團和政院的設定、不接受辯論的實驗戰法，這是吳怡儂在此立委補選的獨特性，甚至放棄追擊王鴻薇在此次立委補選的兩大弱點，第一為落跑參選立委，辜負為其投票的選民，第二為上中共《央視》節目稱總統蔡英文「領導人」引發爭議，王以民代的身分上中共官媒，發出貶低國格的言論，就堅持正向選舉，目標是帶給台灣選民正向選舉的樣態，某種程度是具有民主選舉的教育性，此為非典型的選舉戰法，民進黨應該問自己，選舉除了傳統戰法，能否支持非典型的選舉戰法？

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二、部分綠營人士坐看好戲 缺乏包容異見、自我中心的不團結現象

吳選情一開始不但逆風，甚至是被看衰的，因吳採取的「正向選舉」方式，難以激起支持者熱情，且在選舉過程中，有不少人想要提供協助，吳堅持自己想法，許多人要幫忙也被他婉謝，也引發自認為專精選戰操盤的綠營人士，出現怎麼不聽我的心理不滿，甚至出現坐看好戲、自我中心的不團結現象，從民進黨前立委郭正亮，在去年十二月中旬評論吳的言論可以看到，認為「吳怡農這種人講不聽誰受得了，連GOOGLE搜尋資料都不會」、「大家都撐不下去，也不知道怎麼救。」，但事實證明，吳在談政策理念、不打負面選戰、不激化對立的選舉基調鞏固住基本盤，同時吸引中間選民，在此艱困選區的農式打法，拚出此區綠營最高得票率，筆者認為民進黨，正是上述缺乏包容異見自我中心的不團結，導致其敗選不斷。

選戰過後，賴清德持續相挺吳怡農，認為吳值得栽培與支持，並提到謝謝吳用行動，打了一場光榮的選戰、感動了選民，事實也顯示吳的堅持是可以被看見的，筆者認為政治需要韌性和堅持，吳怡農在這場不被看好的選戰，展現出這兩項珍貴的特質，他追求反求諸己，呼籲黨中央必須嚴肅面對社會質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場，不惜冒著得罪自己人的風險，展現對樹立正向選舉文化的堅持，也為自己爭取到和王鴻薇再次競選立委的實力門票，而民進黨沒有時間悲傷沮喪，當務之急，除了徹底反思革新坐看好戲，缺乏包容異見、自我中心的不團結現象，也需設法團結支持非典型的選舉戰法，更需要提供吳怡農一個政治位置延續其氣勢，再次深耕地方，2024年再與王鴻薇公平競爭。

（政治工作者、教育博士）

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