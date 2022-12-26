自由開講》為什麼會讓出政治話語權：短影音崛起的背景談起

邱志偉

在這次民進黨敗選的檢討過程，許多人將年輕人不投票歸咎於短影音的崛起，許多人因為觀賞對民進黨不友善的影片，因此而對投票意向產生影響，進而造成敗選因素之一。因此，提到包含抖音、小紅書的平台的禁絕，將問題與政治結果做連結。但抖音問題其實行之多年，政府不但該禁、也早就該做，是行政機關不夠積極。然而，更關鍵的問題是，為何這樣的短影音，尤其論政的影片，或是許多網紅、直播主能夠崛起？關鍵就是我們民進黨讓出政治話語權，這是與民眾、民心脫節，問題不是單單一隻影片就能言盡。

民進黨在九合一選舉遭遇重大挫敗，中國短影音平台「抖音」的認知作戰被認為在選戰中發酵。（美聯社資料照）

先說抖音的問題。前陣子我在媒體受訪時特別強調，面對查處抖音的行政效率實在不彰。過去，我們為處理中國OTT平台愛奇藝違法落地，竟拖了好幾年才真處理完成，民眾很容易懷疑我們說的話，究竟是否真心。如今又見抖音疑似要在台闖關，雖然目前該平台未在台灣設立分公司，所謂的「字節跳動台灣股份有限公司」都是台資，所以可以規避陸委會的國安審查。這種新型態的繞道方式，若非媒體揭露，恐已經不知不覺在台灣掛牌營業。我也要呼籲政府機關，面對顯而易見的國安疑慮中資公司，在台灣有任何不法的行為，縱使只是疑似階段，也應當擴大通報，不應僅以行政合法方式放行。

請繼續往下閱讀...

再者是，抖音牽涉的資安及國安疑慮，我們都不知道在立法院討論多久，竟要到選後，數位發展部12月5日才禁止公部門使用，這根本是行政怠惰。此外，還有許多疑似中資在台違法落地的公司，或以假外資之名、真中資之實的公司，政府要徹底查處，不應還持續放任，或慢慢審查。尤其是涉及中資補貼，造成不公平競爭，或以後台研究台灣使用者習慣的相關產品、平台都必須該做好相應懲處，甚至逕行下架。

我們面對的是一場民主與威權的競爭，更是假民主之門，行滲透之實的科技戰。對大局沒有憂患意識，只談兵役問題，根本是對國安判斷不夠全面。但我要強調一件更重要的事情，是政治傳播，是溝通的問題。

賴清德副總統在全國各地開始進行政見發表會，我也參與了12月24日的高雄場，聽到許多選民及黨員，對民進黨，同時也是對政府提出各種各樣的建言。賴清德副總統也能在演講當中，呼應民眾的心聲，這都是很好、很有效率的溝通方式。雖然目前是網路世代，但我們不能忘記，作為民代或是地方首長，我們權力來自人民，是幫人民做事的公僕。若我們連溝通都脫離群眾，讓網紅或社群媒體取代我們的時候，該檢討的是我們，而不是這些平台。假如我們能說出人民心聲，我們就是民意代言，自然其他人就無用武之地。

所以我還是要呼籲全黨同志，以及現在的政府，不要忘記溝通，要勇敢站到第一線！溝通不是單靠傳統、原始的造勢晚會而已，要能走入基層，要能真正與民眾對話，要說出人民心聲，更要對民眾提出的建言，來解決問題。在高雄的賴副總統政見發表會上，我看到民眾砲聲隆隆，其實是很欣慰的，因為代表還有期待。不要到了哀莫大於心死的地步，屆時想再多說，恐都已經無效。

12月25日就是九合一選後公職就職日，我呼籲本黨從政同志勿忘初衷，不要因為市政忙，或日常事務，忘了要跟民眾溝通。永遠不要忘記，偉大的政治家都是優秀的溝通者，例如英國前首相邱吉爾、美國前總統雷根直到今日，我們都難忘他們精彩生動的演說。很重要的一點就是他們能鼓舞人心，能成為國人心目中最佳代言人。我們是從街頭起家的政黨，沒有人民的支持，絕對沒有民進黨。所以不跟人民脫節，說出大眾心聲，找回支持者初心，讓我們一起共勉！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法