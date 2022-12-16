自由開講》禁用抖音：資訊安全與言論自由的辯證

吳柏均

日前，行政院數位發展部將抖音、TikTok 和小紅書等 App 列為「危害國家資 通安全產品」，禁止公部門下載及使用，而針對是否將禁令擴及民間，則仍在討 論階段。

事實上，禁用抖音的不是只有台灣，在國際上，除了印度明文立法禁止外，全美國也有 12 個州禁止政府資訊設備使用 TikTok。12 月 14 日，美國聯邦參議院也剛表決通過，禁止聯邦政府員工在公務資訊設備上使用 TikTok。

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無可諱言，抖音等 App 有明確的資安疑慮，若使用者的個資輕易的被中國掌控，台灣的國家安全將備受威脅。然而，如果將抖音的禁令推行至民間，則也會 有箝制言論自由的風險。若為了資訊安全而禁用抖音，是否會導致多元的意見伴 隨抖音消失在公共事務討論的場域？進一步來說，美國聯邦最高法院在 Brandenburg v. Ohio 案 （Brandenburg v. Ohio. 1969. 395 U.S. 444））對言論自由的 限制所建立的標準，即政府不得懲罰發表煽動性言論的人，除非該人發表的言論 有「明顯暨立即危害」。就此而言，全面禁用抖音合理嗎？頗值得深思。

資訊安全固然重要，但多元的意見是民主健全運作的基礎。即使站在資訊安全的角度，也不能無限上綱，導致言論自由過度被限制，否則可能反而使公共議 題的討論日趨一致化，同樣也是將民主推入深淵。

當資訊安全與言論自由產生衝突，如何權衡兩者，在不傷害言論自由的前提下，維護全體國人的資訊安全，需要為政者的大智慧。

（東吳大學政治學系碩士生）

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