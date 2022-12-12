自由開講》中國禁台灣產品！網紅不敢批評霸凌者竟檢討起受害者，合理嗎？

張天泰

近日，中共以突襲方式，禁止台灣水產品進口，台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等也被禁，而目前台灣部份食品企業標註暫停進口，共有2409件暫停輸入，顯而易見，此為中共對台灣以商逼政的打壓手段，因回顧這兩年台灣產品從鳳梨開始，到蓮霧、釋迦、石斑魚，一直到農水產品，直到現今變本加厲，連知名品牌等酒、飲料都要無理壓迫。

一、勿陷入責怪受害者的偽公正言論陷阱

意料之中，前總統馬英九持續活在平行時空，提出兩岸簽有「農產品檢疫與檢驗協議」，卻未見農委會據此要求與中國協商，事實上馬英九無視台灣沒有違規，亦有溝通意願和管道，卻被中共已讀不回，但最令人訝異的，是網路也出現網紅偽裝理性公正，在帶政治上錯誤的責怪受害者輿論風向，發出類似「台灣自己要罵中國又想要賺人家錢合理嗎？」等錯謬言論，因此事件已被公認為中共對台灣無預警的封殺打壓，網紅把言論自由和國際貿易做混淆，並出現不敢批評霸凌者，卻只檢討受害者不夠順服，更假裝聽不見中國網友「這樣慢慢暫停更有意思」「一項一項來，更有感」等沒有下限的惡意霸凌式留言，筆者認為網紅帶此錯誤風向的言論，是助長霸凌者的氣焰，因中共目標是透過以商逼政的霸凌手段，壓迫台灣委曲求全，如果按照網紅言論走下去，台灣自我閹割該有的發聲權益，向中共示弱討好，如此委曲求全的跪下去以後，根據中共軟土深掘、吃人夠夠的惡霸心理，台灣下一步就會被逼著磕頭；磕下去以後，中共只會說頭磕得不夠響。

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網紅「館長」陳之漢昨晚針對中共禁止台灣產品，在直播中發出類似「台灣自己要罵中國又想要賺人家錢合理嗎？」等言論，引起爭議。（資料照／圖取自館長YouTube）

二、國際各國對抗中共貿易武器化的強硬回應

面對中國一而在，再而三將貿易武器化，來進行報復壓制的政策，在國際已為常態，澳洲和立陶宛便是被中國運用貿易手段來做經濟霸凌，歐盟已要求就成員國與中國的兩起貿易爭端成立WTO專家小組，要控告中國自2021年12月以來，對立陶宛出口，以及含有立陶宛產品的歐盟出口，實施貿易限制的合法性。

除了控告外，北約秘書長因此呼籲倡議，需制定經濟版的第五條做為反制，北約第五條款即為對任一成員的軍事攻擊，將被認定為對全體會員國的攻擊，在制定經濟版第五條，能有效阻止中國將貿易武器化，去報復不聽其指令的民主國家，也能維護民主國家的經濟領域上，產生北約在安全領域上相同的嚇阻和團結的效果。

三、拓展海外市場點是根本性的解法 擺脫對中國市場的依賴

同受到中共經濟霸凌的立陶宛，面對經濟的無理封殺，立陶宛直接回應中國市場僅佔立陶宛總出口的1%，現在更低，約佔 0.2%，而立陶宛在中國的些微損失，早已被對其他東南亞國家的出口增長抵消，同理，台灣農委會已與日本貿易商簽署備忘錄，每年至少採購5100公噸台灣鳳梨與香蕉，日本已成為台灣水果最大的外銷市場，台灣面對中共了無新意的經濟霸凌，更需全國齊心協力，不陷入自亂陣腳的內鬥，先運用政策工具幫助台灣漁民渡過難關，然後再積極開拓其他海外市場，此為根本性的解法。

（政治工作者、教育博士）

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