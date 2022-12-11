自由開講》中國政治力打壓台灣的民生經濟，正是我們的轉骨黃金時刻

邱志偉

中國這幾日忽然又以各種理由，先是封殺台灣的水產品，接著又再擴大封殺到台灣的酒類、茶飲品等，對台灣的經貿報復，已經從原本的農漁產品，要進一步擴大到飲品相關類別。在台灣九合一選舉結果出來不久，中國就發動新一波對台經濟攻勢，此刻還有政黨若要為中國散播半導體去台化謬論，都只是為虎作倀，對台灣前途之害難以估計。

這次中國提出《進口食品境外生產註冊管理規定草案》為由，拿出一些行政理由，阻擋台灣的漁產品，乃至於酒類、碳酸飲料等飲品進口，其實手法都差不多。從去年開始，先是說台灣水果驗出有害蟲等，接著今年又說我國石斑魚驗出禁藥，這次又拿行政理由阻擋台灣水產品、飲品，其實整波複合式攻擊。可以說就是兩岸貿易長期累積的政經分離假象，逐漸被揭開，台灣除了盡早降低對中經濟依賴之外，別無任何方法。

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據中國海關總署官網，9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。（本報合成）



☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

過去有些人還真會認真研究，是否中國提出台灣的農漁產品，或是水果真有問題。但其實這只是不願意相信政治理由，以其他國家為例，除中國以外的國家，假使談及台灣的水果有問題，會以共商解決方案，或是積極回應台灣提出的改善方式因應，只要問題解決便可進口。但中國這幾波下來的處理方法，多是先找一個理由之後，便採最激進的處理方法，直接停止輸入台灣產品，事後也已讀不回，甚至不告知退件理由。

我還是要提醒國人，與中國貿易的政經分離時代結束了！這個結束不單只是台灣，甚至是中國正要面臨全球孤立時刻，開始要做出的自保手段。當然，台灣是一個中國可輕易使用的政治武器，只要對台灣做貿易報復，國內必定會有部分陣營的人出來呼籲政府別再得罪中國，但有用嗎？這幾天，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率台灣龐大的代表團赴中，成員還不乏馬政府時代高官：前行政院副院長的杜紫軍、前經濟部長尹啟銘等，去見了國台辦主任劉結一等人。這群台灣人中有許多都是力挺兩岸ECFA，卻甫到中國就遇到對台貿易制裁，顯見連去跟中國談都沒效，怎麼會把問題歸咎給台灣政府的態度。

台積電創辦人張忠謀日前表示：「全球貿易時代結束」特別是默許中國以低條件、不遵循國際規範參與WTO，進而可以獲取自由貿易利益的時代已經結束。以對中俄制裁的民主陣營，貿易上也逐步做出不同因應，是否屬於民主反共國家將會是關鍵。同時，我們也可看到，中國對於全球秩序的改變，除了加強自我經貿上的獨立能力外，還有就是要敵化、醜化不願配合中國的國家。

讓人相當遺憾的是，台積電這次赴美設立晶圓廠，本可理解為台灣企業也能到美國插旗，甚至連拜登總統都親自到場致意，竟在中國刻意渲染下，連台灣內部都有人操作這是掏空危機、去台化。但從這幾波經貿攻勢來看，赴中做生意才是掏空台灣，才是真正帶給台灣災難，輿論長期的偏頗引導，對中貿易有獲得中方讓利，根本是以政治思考經濟。對國安危機視若無睹，這才是問題關鍵。

我期盼政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題。都必須要盡早作該有的補救措施，尤其應當跟企業界或農漁民朋友做好溝通。我們不必過度憂慮中國這幾波制裁，相反的，我們應該將其視為台灣經貿的「轉骨時刻」，揚棄長年對中買辦式的生意模式。該是時候面向全球的時刻，我相信台灣產品只要優質，在有公平貿易的基礎之上，台灣的各類產品一定能走得出去，同時也能根留台灣，不會有任何產業空洞化的危機。

（立法委員）

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