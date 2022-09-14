自由開講》慈濟為何發兩次聲明？談團購BNT疫苗的來龍去脈

馬修平

2021年6月底、7月初，三大民間團體共同捐贈德國廠輝瑞BNT（原廠是美國）疫苗共1500萬劑。最早是6月中旬，鴻海（永齡）及台積電，在衛福部出面授權擔保下，順利向德國廠訂到疫苗，合約明定「由德國廠直送台灣，不經由上海總經銷，而且包裝不能有中文標示」（不經由上海總經銷，但是其佣金照收）。慈濟是在最後一刻、即6月底，也加入捐贈行列。

日昨慈濟執行長突主動向藍媒表示，當時購買時曾遇到某些阻力：但不到一天，慈濟又發表聲明：「購買BNT是慈悲為懷，感恩各界依法協助」。搞得各界面面相覷，不知道慈濟真正的意思是什麼。

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第一次聲明中，慈濟頗為「冤屈」地表示，當時包括政府，很多人都阻擋他們的BNT疫苗採購。此說法被在野黨大加利用，還有人說當時是證嚴法師翻臉，政府才同意慈濟參加「團購」，有的更說政府阻擋疫苗購買，是「謀財兼害命」「圖利高端」。

慈濟第二次的聲明，表示「希望大家不要有政治聯想」。不過捐贈疫苗事隔一年多，台積電與鴻海永齡，為善不欲人知、雲淡風輕、都沒講話，而慈濟卻特別挑了選舉前兩個月，出來炒餿飯，抱怨政府阻擋疫苗。然後又叫大家不要做政治聯想，這不是很奇怪嗎？本是好事一樁的。郭董、台積電有抱怨政府阻擋購買疫苗嗎？顯然是沒有。為什麼偏偏慈濟要這麼彆扭呢？

日昨慈濟執行長顏博文（中）突主動向藍媒表示，當時購買時曾遇到某些阻力：但不到一天，慈濟又發表聲明：「購買BNT是慈悲為懷，感恩各界依法協助」。搞得各界面面相覷，不知道慈濟真正的意思是什麼。（資料照）

本人近日在網路上做了一些爬梳，整理出資料及想法，提供大家思考的激盪：

1） 台積電、鴻海（永齡）捐贈疫苗，是其私人企業努力賺來的錢。但慈濟買疫苗，是台灣人民捐出的錢，有善心的是台灣人，慈濟只是管理人而已。一般人卻只讚揚慈濟有善心，或許下意識有認為是「慈濟出的錢」？可能所有的台灣人都要再想一想。

2）目前為止，全世界上所有廠牌的新冠疫苗，規定都只能由「國家」層級單位購買，任何民間團體、藥商、地方政府，無資格與疫苗公司接洽。這是因為疫苗都是臨時緊急藥證，為預防萬一，都必須由各國中央政府出面下訂、並做了「疫苗傷害補償」的保證後，疫苗工廠或代理商，才敢、或才願意出貨。這是因為國家級機構才夠力，包括財力及行政權威去處理問題。

3）依此通則，2021年5、6月左右，慈濟想買BNT疫苗，會受到許多政商人士勸阻，「不要費心，買不到啦」，確實是真的，也是大家的良心話。這是指「阻擋慈濟不要像無頭蒼蠅、浪費力氣去接洽購買」，而不是「政府阻擋買疫苗」。換個角度看，一定要在政府的主導下才能夠進行下一步。慈濟如不明究理，自己要往前衝，政府真的要阻止慈濟去吃閉門羹，否則反而是失職。而當時衛福部確實想不出有什麼辦法來突破。不過幸好最後是以任何人都沒有料到的「團購方式」買到了疫苗，並且也讓慈濟加入了。（請看本文後面的第6項說明）。問題是慈濟為什麼對剛開始那些好心的、非常合理的勸阻，會這樣耿耿於懷呢？令人大思不解。

4）2020年底，各廠牌疫苗開始在世界各國接單販售。只要有財力、有貨源，哪一個國家要買哪一個廠牌，都是自己的決定。但德國BNT廠因有大量中資，上海的代理商，在認股過程中與輝瑞總公司訂合約，優先取得大中華四地區：香港、台灣、中國、澳門的「輝瑞BNT疫苗專賣」特權，更規定這四個地區，如要購買輝瑞BNT疫苗，一定得透過這個代理商，不能自行直接向美國原廠或德國廠訂購。

這對中國並不是問題，因為中國並不買BNT。對港澳也不是問題，因為這兩地區本來就是屬於中國領土。但對台灣就是大問題。台灣成了世界唯一不能夠自己決定到那裡購買BNT疫苗的國家。更麻煩的是，台灣的民進黨政府，對上海代理商的條件，也就是不能自稱是國家，無法接受，更不想要有「疫苗是中國廠商提供」的統戰宣傳。最後是經歷了許多麻煩波折，後座力直到一年多，還成為在野黨攻擊的話題。這個捍衛主權的做法，實在代價太大了。就像世衛組織年度大會，若想捍衛主權，就休想加入成為觀察員一樣。

5）2021年1月，衛福部乖乖照規定，向上海總代理訂購德國輝瑞BNT疫苗，行政院更核准了疫苗的預算。未料文件上的「我國」兩字，在改為「台灣」以後，從此以後「生死不明」。疫苗會不會送來，完全得不到通知，已讀不回。

由於輝瑞BNT佔訂購疫苗的大宗，而第一次疫情意外大爆發，加上疫苗短缺，民進黨政府真的是焦頭爛額，又不願意低聲下氣，接受由上海運來疫苗，情況非常危急，有苦說不出。就在這種狀況下，許多友邦捐贈疫苗，更有人提出是否有變通的辦法。

6）最後解決的方案，是因郭董覺得疫情再拖下去、沒有疫苗不行，而國際幾個強國，也看不下去台灣買不到BNT疫苗的窘境，經過有人獻策斡旋（這個人不知道是誰？應是台灣的大恩人），建議可以改用民間出資方式購買，不讓政府直接對口，這也是等於讓上海代理商減少必須進行統戰的壓力，「只要有錢賺就好」。

而最高招聽說是小英「鼓勵」台積電加入，才增加了說服力道（各國聽到台積電，都要敬畏三分）。最後是美國、德國高層出面說項，採取由我國政府「實際願意負起擔保責任」（這才是最重要的），但由郭董及台積電用民間人士名義方式，跳過政府的官方文件（不會談主權問題），而購買到疫苗，然後轉贈台灣政府。在各方面都同意下，6月底完成所有行政文書、冷鏈處理工作。慈濟的臨門一腳、錦上添花，使得事情更功德圓滿。最後疫苗果然9月由德國「直接送台灣」，而不經由上海總，而從去年9月2日到今年的1月20日，分成17梯次，疫苗全部照合約抵達台灣。

據本人的觀察，最早是郭董的發想、有高人的獻策、台積電加入後的如虎添翼、最後慈濟的共襄盛舉，終於使台灣人有足夠的疫苗，平安度過危險期。

本人最後的結論有四：

其一，阿中有擋疫苗嗎？別鬧了。他如果阻擋購買疫苗進口、造成疫情崩潰，每天會死亡1萬人，民進黨保證百年內不能再執政了，他也會成為台灣最有名的歷史罪人。套他的一句話，他如果瘋了才會這樣做。

其二，上海總代理有擋疫苗嗎？別鬧了。有數十億元佣金可以拿，他為什麼要阻擋？問題是台灣必須放低姿勢，不談主權，同意台灣是中國的一部分，願接受「中國提供疫苗」這個統戰，事情早就好辦了。此種施壓，美國德國都有報導或提出指責，網路可以找到很多資料。

其三，在野人士有檔疫苗嗎？別鬧了。他們毫無行政權力，怎有辦法阻擋疫苗進來？他們能做的就是當有盟國捐贈AZ，就攻擊AZ效果不好，卻和Ben合作，特權打AZ。他們不是要求政府購買中國疫苗使用（幸好目前的法律是規定，中國血清製品不可以進口台灣）、就是罵「高端是密醫」、「莫德納是毒疫苗」，總而言之，就是政府無論做什麼事都反對，讓民眾對疫苗產生恐懼、減少注射覆蓋率、讓民進黨政府始終處於「購買疫苗不力，害死很多人的仇恨氛圍中」。

其四，阿中阻擋輝瑞BNT疫苗，主要是圖利高端？別鬧了，高端和輝瑞是完全不同性質的疫苗，也根本不能夠取代。高端產能不足，再怎麼阻擋也無法削弱美國疫苗的強盛地位。

另外，凡走過必留痕跡。一年半以來凡是支持國產疫苗者，幾乎都被打成落水狗。但是回憶2020年下半年到2021年上半，全台灣最支持國產疫苗、並希望政府放水趕快通過EUA的人，就是當時的蔣姓立委。歷史的荒謬，有時候真的令人啞然失笑。

（文字工作者）

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