自由開講》危害中國國家安全的一首歌

康駿銘

在上月中舉行的亞洲七人橄欖球系列賽韓國站的決賽中，主辦方在播放國歌時以標誌性的香港抗爭歌曲《願榮光歸香港》取代中國國歌，引來香港傀儡政府一連串的反彈。除了約見韓國駐香港總領事表達抗議及要求徹查，港警還大動作調查香港橄欖球總會人員等是否涉及串謀違反香港《國歌條例》等，一名轉載相關影片的港人甚至還遭到國安公處以煽動意圖罪逮捕。香港體育總會其後也按港府商討結果發放了新指引，要求運動員在國際體育賽事期間發現錯放國歌或區旗出錯時以「T」字手勢示意反對，違者將可以被政府暫停資助。而繼韓國事件後，在杜拜亞洲經典健力錦標賽中，《願榮光》再次於香港運動員奪金時奏起，得獎者在一陣遲疑後按指引作出示意，約一分多鐘後才改播了中國國歌。接二連三在不同國家出現的播錯國歌事件，相信並非偶然的疏忽。這些國際賽事已經舉辦多年，《願榮光》也非今年才出現，突然集體「出錯」的機率不大，反而更可能刻意透過這種低成本的方式來表達對中、港已分道揚鑣的認同。

亞洲七人橄欖球男子組決賽於上個月在南韓仁川舉行，主辦方在播放國歌時以標誌性的香港抗爭歌曲《願榮光歸香港》取代中國國歌，引來香港傀儡政府一連串的反彈。（翻攝推特）

不過，何以一首播錯的歌能讓港共政權如此氣急敗壞？這是因為《願榮光》並不只是抗爭歌曲，它記載著香港人的共同歷史與創傷，以及香港人對未來脫離中國殖民後，那重拾昔日自由與榮耀的美好憧憬，而且是由香港人用香港語言所譜寫，不再是借用宗主國的國歌，才因此被香港人普遍視作真正的香港國歌。歌曲背後所醞藏的是由集體共識性凝聚出的強大團結力量，連同港英時期的「龍獅旗」，是沿著歷史脈絡、文化所演變而成，具廣泛認受性的民族象徵符號。中國在香港的統治法理依據是建基於《中英聯合聲明》，但中國自己已將其破壞，只能以骯髒和殘暴的手段來掩蓋其經不起民意驗證的脆弱統治。

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香港體育總會其後也按港府商討結果發放了新指引，要求運動員在國際體育賽事期間發現錯放國歌或區旗出錯時以「T」字手勢示意反對，違者將可以被政府暫停資助。圖為阿聯酋大公國舉行2022亞洲經典健力錦標賽，《願榮光》再次於香港運動員奪金時奏起，得獎者在一陣遲疑後按指引作出示意，約一分多鐘後才改播了中國國歌。（翻攝youtube）

情形有如台灣戒嚴時期，外來政權也對歌曲、書籍等雷厲風行地進行打壓和禁制，甚至大部份被禁歌曲根本不涉及政治議題，禁制理由越是荒謬，越顯得政權的心虛與失敗。可惜的是，儘管台灣歷經多次社會運動，獨立議題也倡議許久，但從正名、修憲、國家正常化到民族自決，在推動台灣獨立的方向上並未達至共識，更別說社會上還殘存著黨國長期洗腦下所導致的國族認同混亂，戒嚴時期對本土語言的打擊也損害了台灣民族的文化繼承脈絡，「國旗」、「國歌」等象徵符號自然不可能存在共識性。這個外來政權帶來了如此大的傷害，竟然還沒遭受唾棄和清算。政治上的惡鬥與烏賊戰何時能了，決定權一直就在我們手上。

（台灣基進國際部專員）

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