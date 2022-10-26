自由開講》台灣的問題都是來自中共的蠻橫專制

陳啟濃

有次聚會跟一位教授閒聊，教授提到兩岸關係，他認為馬英九當總統時，只是犯了跟中國走得太近的問題，而蔡英文卻不想跟中國維持良好關係，一廂情願的投身美國的倚靠中。教授還認為兩岸要秉持中道不偏不倚，不應該過分倚賴任何一邊。他還大罵美國還不是為了自己國家的利益，挑起兩岸爭端，就能大賺台灣武器的錢。

這樣的論點相信有很多國人都是持同樣的觀點，然而這樣的論點卻存在一些迷思。馬英九只是過分跟中國友好嗎？台灣真能跟中美兩邊都維持均衡的友善關係嗎？美國就只是想利用台灣獲取自己的利益嗎？

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威權時代國民黨執政從來沒有否定台灣的國家地位，甚至還長期製造兩岸敵對的反攻大陸政策。到了李登輝時代兩岸開始會談，問題就出在九二年的會談有沒有一個中國共識這件事。習近平這幾年對台灣的叫囂威脅，正是說明了沒有一個中國共識這件事。馬英九執政八年時期，不只是對待中共友善，已經到了出賣國家主權的地步，台灣局勢岌岌可危，差一步就跟上香港的後塵。

馬英九執政八年時期，不只是對待中共友善，已經到了出賣國家主權的地步，台灣局勢岌岌可危，差一步就跟上香港的後塵。（資料照）

蔡英文執政從來對中共沒有預設對立的前提，不主動挑釁，秉持國家主權獨立的立場，願意跟中共進行彼此尊重平等互惠的往來。台灣並沒有主動製造問題，問題出在中共對待台灣併吞侵略武力威脅的惡霸行徑。如果承認台灣是中國的內政問題，請問台灣人能同意讓蔡英文政府和中共接觸談判嗎？

至於美國對全世界的態度都是一樣，也沒有特別喜歡利用台灣占台灣的便宜，而是因為台灣的地位與產業太重要，必須守住這一塊堡壘當護身符，不讓中共掠奪世界的野心得逞。台灣也賺美國的錢，不是只有美國能從台灣獲利。再說美國尊重台灣的生活方式與政府體制，從沒有想要併吞台灣，台美維持友善的關係只是實現國際社會的正常外交互動。

蔡英文執政從來對中共沒有預設對立的前提，不主動挑釁，秉持國家主權獨立的立場，願意跟中共進行彼此尊重平等互惠的往來。（資料照）

中國的問題都是來自中共，中共的問題出自權力集中，人治的結果造成政策不必負責，權力勝過專業，嚴重的保守落伍的領導階層，只為了政權的穩固，不在乎國家的進步、人民的生活與世界的發展。台灣哪有問題？台灣的問題都是來自中共的蠻橫專制。

（曾任政戰軍官）

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