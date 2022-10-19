自由開講》去中國化刻不容緩

康駿銘

適逢中國舉行二十大之際，港人組織在英國城市曼徹斯特的中國領事館門外展示示威物品，包括標語及一幅諷刺習近平的畫像。期間數名佩戴口罩的人士從領事館內衝出，破壞示威物品，甚至將示威者拉進領事館範圍內毆打，施襲者當中更懷疑包括中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，而幸得在場警員的協助，示威者最終得以脫離領事館範圍。

英國曼徹斯特的香港民眾在中國領事館外抗議，竟遭館內人員拖入痛毆，施襲者當中更懷疑包括中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，而幸得在場警員的協助，示威者最終得以脫離領事館範圍。 （報社合成／法新社）

從事件的影片顯示，在場協助的英國警方表現專業、克制，在並無踏進中國領事館範圍之下執行任務；反觀中國駐英領事館人員，作為國家的官方代表，竟以暴力方式來攻擊和平示威者，充分證明中國人的野蠻，以及對民主、自由的敵視，無法尊重不同意見的表達。而且把示威者拖進領事館範圍施暴的行為，明顯是刻意利用領事館的外交豁免特殊地位作為掩護，是一種對英國主權、法治及國際法的直接挑釁。中國外交部在事後回應時，卻指中方人員「均遵守當地法律」，反控是因應有「麻煩製造者」先「違法」踏入領事館範圍而進行的「必要措施」，更厚顏無恥地要求英國按照《維也納公約》確保領事機構人員的安全和尊嚴。事件引起英國傳媒及政界的關注，也使得事件升級至外交層面。

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然而，這一場暴力事件不但將令英中關係自香港革命後進一步加速疏離，也很可能對英國政壇造成一定的影響。英國新任首相卓慧思（特拉斯，Liz Truss）上任僅六周，其減稅、「迷你預算」等經濟政策急轉彎，加上嚴重通膨問題等，已有議員要求首相下台，使得英國有可能在如此短時間內再次進行黨魁選舉。而曼徹斯特事件將會影響到所謂「友華派」的新任財政大臣侯俊偉（杭特，Jeremy Hunt）等具親中背景政客的支持度。此外，這起事件也令議員提出要求驅逐中國領事人員及關閉中國領事館等，而目前中方領事人員也已被召喚要求解釋事件。不過，以北京在事件發生後的回應所看，中國只會堅持其戰狼外交政策，結果將很可能引來英國人對中國更大的不滿，間接迫使英國對華採取更強硬手段來回應。

從孔子學院、中資公司到領事館，中國滲透對各國從社會、經濟到政治的影響已經越來越嚴重，民主國家與中國的脫鈎只會更快。對台灣而言，則是與世界接軌的最佳時刻。台灣最低限度也應該加速推動正名化，脫離以「Republic of China」、甚至如「中華航空」等僅有「China」的官方或民間機構名稱，才能破除否認台灣是中國一部分，卻同時又一直以「China」作為官方名稱的矛盾。蔡總統在這方面的努力有目共睹，但同時也必須有我們每個人的共同推動才能實踐。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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