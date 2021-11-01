自由開講》臺灣、中國，兩國永遠毫無必要統一！

洪昱睿

中共中央台辦兼中國國台辦副主任劉軍川於日前在中國湖北所舉辦的主題為「新征程中的兩岸關係和平發展」的「第四屆國家統一與民族復興研討會開幕儀式」上發表狂言妄語稱「兩岸統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益均不受侵犯」及「統一台灣後」的台灣財政收入「盡可用於改善民生」等騙三歲小孩都唬弄不過的荒誕不羈言論。

中共中央台辦、國台辦副主任劉軍川稱「統一台灣後」的台灣財政收入「盡可用於改善民生」，謬論引發台灣網友關注。（翻攝中媒）

另外還強調，「統一後，台灣人民將真正當家作主」，這更是廢話，現在我們就已經當家作主了，從總統到基層民代、國家重大政策，我們皆可用民主方式投票決定，你們能行嗎？

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對這些目中無人的狂妄言論，我們首先要問，如果台灣的生活方式等多面向都不變且繼續保障；那究竟有何必要非統一不可？而且何謂「合法權益」？難道是只要遵守「反分裂國家法」就行了嗎？又要老調重彈「中華民族偉大復興」的「歷史大業」那一套講到爛了的低能說詞了嗎？

就算多數國民為同一來源民族，誰說非得統一成一個國家？以盎格魯撒克遜人為主的，至少有英、美、加、澳、紐等各自主權獨立的國家；日爾曼人佔大多數的，也至少有德國、奧地利等國，為何確實有多元民族的中國和台灣一定得統一？

其次，台灣人已看到了圖博及香港等被統一後是如何失去自由民主的活生生血淋淋例子，誰還會相信你中國共產黨的鬼話呢？第三、有關台灣的財政收入與改善民生問題等，根本不必你中國費心，我們有自己健全且隨時可以用民主的方式調整的制度，你中國有時間對台灣內政指指點點；不如先設法解決你們的「躺平族」問題、被你們拋棄的「低端人口」問題，以及還生活在貧窮線下的數以億計人民的生計問題吧！

中國講話向來缺乏邏輯；一下子「中國人不打中國人」、「兩岸中國人打斷骨頭連著筋」，一下子又是「謀獨拒統，死路一條」、「依法嚴懲頑劣台獨分子、終身追責」，這是否已瀕臨思覺失調的邊緣了呢？

（語文工作者）

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