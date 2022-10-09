自由開講》中國是熱鍋上的螞蟻

康駿銘

歷經七個多月的烏俄戰爭，在近日烏軍的有效反擊之下，準備進入最後階段。俄軍雖節節敗退，但普廷卻不打算撤兵，反而在全國徵兵動員，不但造成國內男性的恐慌，紛紛為了避過徵召而外逃，人口的流失將造成經濟上的雪上加霜。普廷更在非全境控制的四個烏克蘭俄佔區上映歸俄偽公投的把戲，企圖以此作為日後談判時的籌碼，以及製造烏軍「入侵」俄國新版圖的借口。然而，這場毫無認受性的偽公投，當然無法被國際承認，且也無法阻止烏軍光復國土的決心。

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

俄軍的敗象已經越見明顯，威權體制下的腐敗及管理失效的問題，在戰爭中顯露無遺，也是中國的照妖鏡。寒冬即將來臨，俄軍在裝備、糧食、彈藥、兵源等補給上的時間壓力也只會越來越嚴峻，加上剛發生的刻赤大橋（Kerch Bridge）突然爆炸，導致這座唯一連接俄國本土與俄軍最重要補給基地克里米亞的大橋部分坍塌，將加速俄軍的潰逃，但隨著戰況失利，同時也令普廷有更大的動機去打開核武這個潘朵拉的盒子，以致美國總統拜登發出世界末日警告，以及烏克蘭開始向基輔人民發放能抑制輻射吸收的碘片。不過，陷入困境的俄羅斯認真地再以核作威脅，令冷戰時期「相互毀滅保證」的緊張氣氛再次凝結起來後，反而令國際有合理理由在俄軍運送、掛載、發射核武的過程中，作出先發制人的行動來阻止這場世界浩劫，而中國的取態也將成為是否演變成第三次世界大戰的關鍵。

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日昨連接俄羅斯本土與克里米亞半島的刻赤大橋發生爆炸事件。（法新社）

對中國來說，俄國是與中國共同對抗人權、民主、自由等普世價值的盟友，俄國若在戰敗後瓦解，中國將只能獨自承受戰狼外交及破壞國際秩序的惡果；但若中國出手協助，則將會同受到西方制裁，令已經因為貿易戰、外資撤出、爛尾樓風暴等經濟危機進一步擴大，中國並無法承受這樣的重擊。但同樣地，中國即便獲得俄國便宜的能源供應，但戰爭所造成的通膨壓力，也在影響依靠進口糧食的中國，尤其是現時人民幣大幅貶值，出口數字卻仍然疲弱。中國若要走出尷尬困境，只能寄望俄國能扭轉困局，支持俄國使用核武某程度上也符合中國的利益。而在中國國慶時，央視發佈了展示包括「航母殺手」及可掛載核彈頭的東風系列飛彈和發射器的紀錄片，具有以核武作威脅的意味。此外，加上中國即將舉行的二十大、以及突然掠過日本上空的北韓飛彈等，都令世界局勢注入更大的不穩定性，未來一個月將是世界事態發展的關鍵時刻。

不過，即便世界正面臨核危機，綏靖政策都絕非可取的選項，也不可能是結束戰爭的方案。俄羅斯的入侵，是普廷假借「北約威脅論」、實際上則是出於過時帝國及民族主義思維而發動的不義之戰，從布查屠殺、蓄意對烏克蘭平民及民用設施的狂轟濫炸、使用真空彈等違法武器等，已令多人無辜喪命，任何退讓都只是縱容這些反人類的野蠻行為，更會給予中國一個錯誤信息，燃起台海的戰火，造成更嚴重的後果。選擇屈辱只會帶來戰爭，只有這些獨裁者倒下，世界才得以和平。

（台灣基進國際部專員）

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