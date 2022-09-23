胡，怎麼說》黑闇魔君普廷的最後喪心病狂舞！

烏克蘭軍發動大反攻，光復失土，俄軍節節敗退，殘暴發動侵略戰爭的黑闇魔君普廷敗了！

普廷敗了卻不認敗，除了對烏克蘭平民瘋狂爛炸殘酷又無效老賤招之外，竟發全俄的局部動員令，準備徵集30萬以上俄國後備軍人投入侵略的不義之戰，還故意露出「核子獠牙」，恐嚇力挺烏克蘭抗俄、反侵略的世界各國。這將是黑闇魔君普廷自取滅亡前的最後掙扎！更是他最後的喪心病狂之舞！

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就俄國而言，侵烏戰爭打敗仗，不會有更大的不可測損失，反而是停損的最佳機會；對俄國人民而言，更將是從侵略不義中解脫了，國際的制裁可望逐漸紓解，未來將可望逐漸恢復正常生活過日子。

只有普廷，戰敗了，意味他的獨裁專制、為所欲為時代結束了。從俄羅斯過去的歷史來看，俄羅斯人民可以承受打敗仗，但不能容忍一個打了敗仗的獨裁領導者，這意味侵烏戰爭敗了，普廷被推翻下台的日子也近了。

因此，普廷大動作動員徵兵、露出核子獠牙、攻擊烏國核電廠等，企圖藉此綁架歐洲、美國、亞太各國等國際社會，也綁架俄羅斯全國人民，更把下一代的幸福及前途都綁架了，做為他敗了就惱羞成怒、不惜以世界、俄羅斯人民為賭注的玩個人的「唆哈」，不是為了什麼俄羅斯的古老光榮、不是為了什麼俄羅斯的利益、更不是為了什麼歷史正義，而是為了黑闇魔君、殘暴獨夫普廷一人而已。

黑闇魔君普廷今年二月殘暴發動侵略烏克蘭戰爭時，筆者即曾警告，一人獨裁的專制政體大國，那個獨裁者愈老愈危險、愈老愈獨斷就愈危險、愈老愈昏庸就更危險、專制統治時間愈長愈危險、他的夢作愈大就愈危險、所謀不成不放棄也愈危險....。

於今的普廷就是這樣，他接受不了失敗，就不惜殘民以逞、殘烏克蘭及俄羅斯兩國人民以逞、殘歐洲及世界人民以逞...，企圖藉此挽回自己無恥醜惡的顏面。軍人可以送去當砲灰、戰爭殺死無辜人民的命可以忽視為只是數字，什麼都可以犧牲，就是普廷的權位、普廷的面子不能丟。

多行不義必自斃、殘暴不仁將自亡!黑闇魔君普廷最後的喪心病狂舞，必定會被國際社會阻止，必定會遭俄羅斯人民唾棄。還有一位一人獨裁、一黨專政、專制統治一個大國、也是愈老愈危險的就是中國領導人習近平，如果他還有一點點理性英明的思考，就應以普廷為戒，更應以普廷殘暴侵烏為戒…。

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