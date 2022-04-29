胡，怎麼說》「恐怖普廷」變身成一頭殘暴的「困獸」！

侵略烏克蘭戰爭打了兩個多月，「恐怖普廷」似乎正變身成一頭身陷失敗之盒中的殘暴「困獸」！

西方軍武專家發現，俄軍坦克設計上有被稱做「盒子裡的傑克效應（jack-in-the-box effect）」的致命缺陷，在塔裡頭放置砲彈及底火，當被擊中即使沒貫穿，也會引發連環爆炸，這是俄坦克大軍在烏國損失慘重的主因。

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其實，俄羅斯政權設計，也存在類以坦克jack-in-the-box effect的致命缺陷，不同的是，政治上的設計缺陷，造成的不是自己遭攻擊，而是侵犯別國及人民，嚴重危害國際安全及人民生命財產安全。普廷的權力遊戲，總統幹完幹總理、總理幹完再幹總統、又連兩任滿還可連三連四...都由他玩。

當一人獨裁專制太久，就愈老愈專斷、愈老愈自以為是、愈老愈瘋狂，愈老愈偏執、愈老愈自大狂妄...。愈老愈危險!當普廷成了困獸，一樣危險或更加危險。

一邊放狠話，揚言不惜動用核武、警告歐美各國援烏將引發第三次世界大戰，表現像個瘋狂的惡霸，卻反而自曝戰爭不利，放這種狠話等於承認在傳統武器戰場上，被烏軍打敗了，否則何必用核武、第三次世界大戰來威脅他國?

一邊在烏克蘭境內，普廷手下的俄國侵略軍，行徑像「惡（俄）匪」，殘殺平民、姦淫擄掠、無惡不做，簡直像低級國家的「匪軍」，才會這樣惡（俄）質!

普廷在烏國的部分軍事佔領區，又像「小偷」，在烏東頓巴斯地區，企圖以假公投搞併吞，在佔領赫爾松後，派任市長，以俄國盧布取代烏克蘭貨幣，企圖用「俄化」偷竊式併吞烏克蘭的國土。普廷快速佔領、併吞烏國之計失敗，就改當小偷一塊一塊偷走烏國國土。

俄羅斯獨裁魔君普廷悍然發動侵略烏克蘭戰爭，俄烏兩國戰火已延燒兩個多月，烏克蘭軍民保家衛國、誓死奮戰、浴血抗俄，成功阻斷俄國侵略部隊的大部分攻勢。

俄軍攻勢受阻、敗象漸呈，普廷全面佔領併吞烏克蘭、復興大俄羅斯帝國的夢，受到重重挫斷。美國、英國、歐盟、澳洲、日本、加拿大等等，世界上四十幾個國家，都提供烏克蘭大量軍事、經濟援助，有如烏克蘭的兵工廠、後勤基地，並在前天召開40國防長會議，齊一支援烏克蘭的內容及步調，更多國家提供經援，則維繫烏克蘭戰費龐大支出下的經濟命脈。

美英歐日澳等對俄祭出史上最嚴格的經濟制裁，的國家更多，有如勒住俄羅斯的脖子，只有中國、印度仍在對俄羅斯搞曖昧，甚至偷偷摸摸暗挺發動不義之戰侵略烏國的俄國。不過，這兩個大國雖各有所謀，但當情勢從一面倒的俄國大勝，已漸轉為俄敗烏勝的可能性大增，中國將不敢再蠢動援俄、印度也將知所進退。

俄烏戰火延長，在多國實質有效的軍經支持下，只要烏克蘭繼續堅強挺立，俄羅斯一國終將無法抗衡美英歐等多國，面對的局面將更不利，俄軍最終恐怕會反遭烏軍圍剿殲滅，終局全面潰敗。

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