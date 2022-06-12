自由開講》普廷與習近平的帝國思維

康駿銘

俄羅斯總統普廷日前參與了一場與年輕科學家及企業家的對話活動，過程中引用歷史上俄國與瑞典之間的「大北方戰爭」（Great Northern Wars），指彼得大帝並不是為了取得領土，而是「收復」本來就是多個世紀以來斯拉夫民族所居住的地方，讚揚彼得大帝是模範，不但締造了強大的俄羅斯帝國，並在他的統治之下得擴展及壯大，暗示這種「責任」如今就落在普廷本人手上。而俄國在那場戰爭中取得了大片領土，彼得大帝在新佔土地上建立了聖彼得堡，並以此作為首都，就是普廷所指的「當年全歐洲都不承認的領土，現在他們都承認了」。當然，這明顯還暗指著2014年「收復」的克里米亞和正在入侵的烏克蘭領土。

圖為俄羅斯總統普廷（左）與中國領導人習近平。（路透社）

普廷重提歷史、自比彼得大帝，反映出普廷的「斯拉夫民族偉大復興」、「俄羅斯帝國夢」想法，而這正正也就驅使了他侵略烏克蘭，自認為這場不義之戰並非「征服」，而只是「收復」頓巴斯等「斯拉夫民族」的土地。同樣地，習近平也一直在透過輿論操控，散播「中華民族偉大復興」的想法，把侵略台灣合理化為「收復」這片「自古以來不可分割的中國領土」。正如中國經濟學家陳文玲近日在「中美論壇」上指，中國務必要「收復台灣」，把原本「屬於中國」的台積電搶到手裡，避免落入美國手中，甚至還認為北京應盡一切可能地對俄羅斯進行支援。這位作為中國智庫的學者專家，竟然能在這種公開場合發表充斥盲目仇外、野蠻、支持侵略主義的言論，背後也代表中國政府是以這種政治思維治國。而這些瘋狂的帝國主義、極端民族主義思維，在專制政體下，已構成了對世界的威脅。

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筆者認為俄國雖未如普廷預期地陷入了僵局，但並不能因此而認為習近平不敢對台動武，因為習近平背後根深蒂固的帝國思維並無改變，「文攻」的滲透和認知作戰及空軍不斷入侵防空識別區的「武嚇」都未有停止，甚至還挑釁澳洲及加拿大空軍，代表中國沒有、也不會放棄侵略台灣的想法。再加上現時中國處於習、李權力鬥爭之中，還有疫情及經濟的影響，在眾多不穩定因素及內外交困的巨大壓力之下，習近平透過發動台海戰爭來穩固權力的可能性反而更高。普廷已經出於「收復國土」的思維發動了侵略，台灣面對同樣思維的中國自然沒有心存僥倖的空間，除了國防外，民眾的心防也務必強化。

（台灣基進國際部專員）

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