自由開講》不要輕忽上海封城造成的政治漣漪！

康駿銘

中國政府去年對西安執行鐵腕防疫政策，官員的貪贜枉法、欺上瞞下、急功近利、草菅人命而製造出來的人禍，因為缺乏民主的監督與糾正機制，使得物資短缺、物流阻塞、設施配套缺乏等在西安所發生的問題，並無得到應有的改進，反而再次在上海重演。而作為中國一線的富裕大都市、商業重鎮，竟然也在這荒謬絕倫的人禍之中陷入飢荒。前線人員為了向上級交待，不分青紅皂白、不近人情；而官員們也為了一己私利或討好上級，不斷以強權欺壓人民。因為飢荒、其他疾病等其他的因素而死的人，甚至已超出疫情本來所帶來的傷害。封鎖區內人民過著水深火熱的日子，這就是極權制度下的必然結果。

不過，上海的「防疫」恐怕只是中國永無止境的政治鬥爭中的一著棋。上海不僅是金融中心，掌握著大量資金與重要產業，同時也是龐大的地方派閥勢力，且不受習近平的掌控。這次上海的封城，不論是習近平借防疫之名打擊江派勢力，又或是江派勢力趁機煽動上海人對中央政府不滿，上海的混亂狀況勢必對習近平造成管治威信的打擊，是在二十大前的考核與壓力。

請繼續往下閱讀...

上海的「防疫」恐怕只是中國永無止境的政治鬥爭中的一著棋。（彭博）

與此同時，俄羅斯在侵烏戰爭中接連失利，經濟又面臨強力的西方制裁而受重挫，普廷必然會向習近平持續施壓，設法讓中國全面捲入。而另一方面，美國眾議院剛通過「軸心法」，徹查中國有否協助俄國躲避西方制裁，或以任何方式支持俄國的不義之戰，讓中國陷入內外交迫的困境，這些政治壓力亦將隨時間進一步增大。不論是中國或俄國，會否為了在局勢上尋求突破而作出不理智的冒進行為，是目前各國所擔憂的事。尤其對中國來說，上海的反抗情緒正在升溫，若最終演變成更激烈的騷亂，或延燒到其他省市，以發動侵台戰爭來轉移政治壓力並不足為奇。世界格局正在急速變化，也因此不論是遠在歐洲的烏克蘭，或是鄰近的上海、香港所發生的事，在地緣政治上都會產生漣漪效應，不應輕忽。

（政治工作者，原籍香港）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法