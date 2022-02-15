自由開講》烏克蘭若開戰，對美中俄台關係的未來可能性分析

邱志偉

由於美國提出烏克蘭戰爭開戰在即，並宣布開始撤僑及關閉大使館等任務，外界已感到戰雲密布。但澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）同時卻也表示，中國極有可能同時侵台。本人前些時候，就曾針對烏俄戰爭，有沒有可能形成東西戰線同時開打做出分析，但更值得關注的其實是中國若選擇進犯台灣，有沒有可能是策略性的香腸戰術，台灣的應對反而更值得關注。

俄羅斯若在北京冬奧期間開戰，俄中關係將是短多長空

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由於當前俄中關係，隨著彼此利益結合，俄羅斯需要中國在烏克蘭戰爭上沉默，中國也需要俄羅斯在北京冬奧期間保持低調，雙方都有求於對方，形成俄中關係此時為最佳時刻。但若俄羅斯不待奧運會於20日閉幕，提前出兵伐烏，等同是賞了北京一個大耳光，俄中關係的矛盾將迅速攀升。未來假使中國對於烏克蘭戰爭保持沉默，俄中彼此的猜忌與矛盾也只會有增無減，兩國關係恐將是短多長空。

由於當前俄中關係，隨著彼此利益結合，俄羅斯需要中國在烏克蘭戰爭上沉默，中國也需要俄羅斯在北京冬奧期間保持低調，雙方都有求於對方，形成俄中關係此時為最佳時刻。圖為中國國家主席習近平和俄國總統普丁。（報社合成／法新社）

美國若選擇圍堵戰略不直接干預，對中國為負面暗示

另一方面，從美中台三邊關係的角度來看，若美國在這次烏克蘭危機上，除了祭出經濟制裁、北約圍堵戰術或逼迫烏克蘭做出某種政治讓步，甚至是領土上的讓步，對於中國政府來說都是提供錯誤訊號。因為，中國最在意、也關注的就是，美國在這場危機當中的底線為何。我們可以確信，從阿富汗撤軍的倉皇與狼狽來看，美軍即便最後透過聯合國安理會，組成聯合國軍隊進駐烏克蘭，這反而不是最困難的行動，最麻煩的應該是美軍為首的部隊，最後該如何撤出烏克蘭。

假使最後的情境是，俄軍若只取烏東，以切香腸戰術，逼迫烏克蘭讓步，複製克里米亞模式，若美國為首的北約陣營施壓烏克蘭接受，讓美軍不必陷入此泥淖中，未來習近平若只取太平島、金門馬祖，台灣該如何應對，我們又是否清楚美國隊此的底線或立場。這反而都是這場危機，台灣所需要留意之處。

烏俄戰爭若使習近平發動台海戰爭，習近平權力恐更穩固

若最後烏俄戰爭爆發，假使真如澳洲媒體與政府官員的猜想，習近平將在冬奧後對台灣展開行動，甚至不惜冒著世大運、亞運可能被抵制的風險，以太平島要脅台灣，甚至逕行直取，台灣的應對策略都需要做好準備。今年二十大對習非常關鍵，若習直取太平島，必對其登基上位，成為新世代的習皇有莫大助益。

台灣此刻開放福食兼顧國安，是給美日盟邦正面訊號

最後，我也要肯定政府團隊，在此關鍵時刻鬆綁對福島食品的限制，改以科學檢驗的方式看待福島食品。我們也看到，民意反應相當正面，TVBS民調已顯示贊成開放的民意已經過半。同時，台灣此舉，不只對台日關係有助，也是給予最關切台灣安全的美日盟邦正面訊號。我們也看到CPTPP台灣入會程序已啟動，相信日本今年作為副主席國，將給台灣更多正面訊號，不只經濟上對台有助，國際上將有更多友我力量，對台灣的台海安全上也將更有保障。

總結來說，烏克蘭危機乍看是歐洲的衝突，但若深究其本質與美俄關係的互動來看，其實對兩岸關係有非常多可值得借鏡之處。尤其是俄羅斯對烏克蘭要求的底線，美國、烏克蘭給予多少讓步，均值得留意。中國又會如何以此挑戰台灣底線，我們的國安團隊皆不可輕忽。值得一提的是，烏克蘭即便不是北約成員，但仍是聯合國的會員國，還能走聯合國的衝突解決機制，甚至送交安理會討論。但台灣不是聯合國會員國，對台灣的安全影響程度，都值得我們深思。

（立法委員）

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