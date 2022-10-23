自由開講》中國權力定於一尊，危害世界和平

康駿銘

中國二十大會議正式閉幕，在原本作為焦點的黨章修正案表決及中委會名單公佈前，年近八十歲的中國前總書記胡錦濤被懷疑架離議會，引來了各方的關注和猜測，成為解讀整個二十大極其重要的關鍵。按照中國會議的慣例，所有細節都是經由精心策劃，且在這種場合允許媒體的錄影並不常見，意味著習近平很可能是故意向全黨及全世界面前，宣示自己已經在中共老人干政傳統及派系鬥爭之中大獲全勝。而且，主張經濟開放的總理李克強、人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋及副總理韓正，均沒有出現在新政治局常委名單上。從習近平上任以來，借打貪等名義一路清除政敵，時隔十年，在二十大過後，會前所謂的「李上習下」傳言不但並無實現，反之，黨內或已再無足以威脅習近平的角色，習近平將在他的第三任期登上權力巔峰。所謂的「兩個確立」和「兩個維護」，也將為鞏固習近平的核心地位以及他的政治思想發揮指導作用。

中共二十大22日閉幕，中國前國家主席胡錦濤中途在眾目睽睽下被帶離會場。（法新社）

回顧胡錦濤在任期間的中國，雖然民族主義洗腦教育、思想操控、打壓自由等不曾間斷，迫害維吾爾人的「反恐」行動、香港「二十三條」立法及國民洗腦教育等也是在其在任期間發生，但大致上仍延續改革開放的路線，並維持韜光養晦的方向，並未擺出世界霸主姿勢與西方各國就普世價值、經濟等作正面衝突，甚至借由北京奧運成功輸出大外宣，與西方關係逐漸從八九民運後回暖，也成功趁機偷偷在全球埋下了如孔子學院等的統戰滲透未爆彈。胡錦濤在交棒予習近平的時候，留下了財產與政治影響力的累積，但換來了習近平在全球面前的徹底羞辱，是中國扭曲的觀念與文革遺毒的公開展現，胡錦濤就如當年的華國鋒一樣，成為了中國新文革中地位最高的被批鬥者，揭示中國官場即將走上更極端的「寧左勿右」路線，恐怕將使得對人權及自由的迫害更為嚴重，也會製造出更多更激進的小粉紅擾亂網路秩序。

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在反西方、反民主自由思潮之下，戰狼外交帶來的加速效應也將有增無減。對台灣而言，習近平手握絕對權力是極其危險的，共產黨內再沒有任何能牽制習近平侵台妄舉的力量。更重要的，是習近平已不止一次重申不會放棄武力侵犯台灣，亦在二十大期間多次提到「強軍」的方針，甚至把「反台獨」寫進黨章，足以觸動全球的神經。如今已經肅清異己、突破連任期限的習近平，下一個目標恐怕是完成「統一祖國」的「中國夢」了。與此同時，烏俄戰爭尚未結束，再加上伊朗疑似與俄軍的合作、北韓的連串砲擊與導彈發射等，都是隨時能引爆更大規模衝突的導火線。選擇屈辱將換來戰爭，接受中國代理人的「和統」、「一國兩制」方案只會招致更災難性的後果而已。

（台灣基進國際部專員）

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