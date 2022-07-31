自由開講》中國才是玩火的一方

康駿銘

日前拜登與習近平進行電話會談，雙方在兩個多小時的對話中談及烏俄戰爭、經貿、氣候、安全及糧食等議題，但最重要的主題其實是台海問題。雖然釋出的內容非常有限，不過從事後的公報來看，對話一如外界所料地並無任何實質意義，特別是在台灣問題上，美中仍然各持己見，也並無新的論述，只見中國方面繼續針對可能成行的美國眾議院議長裴洛西台訪台之旅作出恫嚇，警告美方不要在台灣議題上「玩火自焚」。

日前拜登與習近平進行電話會談，雙方在兩個多小時的對話中談及烏俄戰爭、經貿、氣候、安全及糧食等議題，但最重要的主題其實是台海問題。（法新社）

這通電話顯然無法達至局勢降溫的作用，美中雙方就台海問題的外交博奕仍然持續。裴洛西的亞洲之旅已經啟行，雖然表定日程上並沒有列入訪台安排，但筆者認為有很大機率會成行，否則恐將等同向中國發出美國因中國等同引戰的恫嚇而退卻的信息，同時也是美國測試中國反應的重要一著。對裴洛西個人而言，此行也將成為已達82歲之齡的她，在踏出政治舞台前，是否能創造歷史的關鍵。若訪台順利成行，裴洛西將是史上最高層級的訪台美國官員，將對世界民主陣營起出示範作用，對落實「一中一台」有極大的意義，所以才會讓中國如此氣急敗壞。

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因此，面對裴洛西不表明是否訪台的態度，中國採取的是更進一步的軍事恫嚇。適逢解放軍八一建軍紀念日前夕，解放軍八十軍團在網路上發佈「備戰！」一文在此敏感時刻引起了莫大的關注，雖然中國目前並沒有實質為了準備全面開戰的軍事動員動作，但其借由建軍紀念日舉行軍事演習來表態，勢將令局勢變得更難收拾，是真正的「玩火」行為。然而，北戴河會議及二十大將至，此舉不但是作為中國大內宣的一環，同時也是習近平鞏固權力的重要一步。在中國長久以來對「統一台灣」的洗腦渲染之下，習近平幾乎等同已經將自己的政治權力與台海局勢綁在一起，中國人民期望習近平能「收復」台灣，亦不容「外國勢力」「干預中國內政」，這種長期種下來的極端民族主義，將很容易導致擦槍走火。

裴洛西的出訪本來就是國家之間的正常外交行為，但中國卻因此恐嚇擊落他國高層官員座駕的引戰言論，甚至還在敏感的時候及區域進行軍演，挑釁意味不言而喻。中國是擁核大國，這不僅是對他國內政的公然干涉，更是極為不負責任的行為。雖然行程目前未定，但我們台灣作為博奕中的主角，應密切留意事態發展，而政府除了繼續在此事上保持目前恰當的低調態度，也應儘快加強相關單位及民眾在緊急情況下的應對能力。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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