自由開講》比起失蹤更值得注意：習近平在中共二十大後的戰狼治理模式

邱志偉

這陣子媒體盛傳習近平消失十天，出現有關遭解放軍扣押、甚至是中共內部發生政變的揣測。但習近平已在9月27日與中共政治局多位常委一同現身，破除政變相關之傳聞。面對中共二十大逼近，習近平基本上不太有可能再有其他變動，政變可能性實在不高，但從中國外交部副部長馬朝旭在中宣部記者會上宣布的要「敢於亮劍，堅決鬥爭」，甚至把中國過去所有爭議的外交事件列為重要成果，示弱絕不可能在二十大前發生，但敢於鬥爭的戰狼模式，很可能不只將習近平帶入險境，更可能把中國逼入絕境。

中國國家主席習近平消失多日後，27日和中共政治局常委在北京展覽館參觀展覽。（美聯社）

過去中共面臨屆期更替，常有各種不同的傳聞，針對領導人的健康、各種暗殺、人身安全不等的消息，外界在看經常真假難辨。近年罕見為真的政變傳聞，大概也只有2012年的王立軍事件，惟習近平依然順利接班，中共毫髮無傷。

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從過往多數經驗告訴我們，中共內部的傳聞參考價值有限，台灣媒體也不應淪為中共鬥爭傳聲筒，反倒應將重心聚焦於中共二十大後，習近平的重要施政目標，因為中共將進入一個40年未有之變局，甚至是毛澤東死後，中國最特殊的歷史時刻。

這幾天，由中共中宣部開始進行的專題：「中國這十年」，各組織單位開始進行一系列習近平時代的10年回顧，不論是外交部或國台辦，針對中國過去的外交處境或是兩岸關係，實際上都是中國近代以來，建功最少的時刻，甚至可以說是中國的國際處境最糟的時期。

但中共將所有的逆境轉化為對自己有利的解釋，以兩岸關係來說，只能強調兩岸貿易額仍高，但其他表現其實乏善可陳，更不用說民進黨執政本身，就很難讓中共自圓其說。美中關係更不用講，習近平主政階段不論是和歐巴馬、川普、拜登，基本上都是美中關係最緊張的階段，甚至推翻鄧小平強調的韜光養晦戰略，成為敢於亮劍、強出頭的時刻，美中關係早已從美中蘇三角的夥伴關係，如今明確成為戰略對手。

中日關係也相當的黯淡。中日建交50周年幾乎沒有大型的政府慶祝儀式，兩國領導人連視訊見面也沒有，當前習近平在地緣政治上的夥伴，只剩下北韓、俄羅斯，習近平未來的施政目標恐才是區域和平最大威脅，戰狼治理模式極可能出差錯，帶來兩岸關係非常大的風險。

美國前總統川普日前接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時說，兩岸的衝突危機是他夜不成眠的關鍵，他很擔心兩岸的戰爭風險會成為第三次世界大戰的導火線。其實與其說兩岸的衝突風險，倒不如說習近平三連任後，為了將中共帶往一個四十年未有之局面，他將進行何種不可控的風險行動，而台灣極可能是他敢於亮劍的第一步。

我們可以預見中共二十大，不論是政治局常委或是國務院總理的人選，出現能夠接班的人選可能性極低，過往在中共政治激烈鬥爭階段，預設接班人也都是不可能的事。因而習近平的接班人選，也非短期能預見。然而，二十大後，2022-2027年，習近平的施政目標為何？如何落實建立不同西方的治理模式？在外交上如何與美國進行全面對抗，甚至在兩岸關係上如何加大力道對台灣內部的滲透控制、甚至加劇戰爭風險的可能，都是我們真正當前該審慎關注的指標。

我也要再次呼籲政府單位，應該及早因應二十大後的中共變局，擬定對台灣所有產業可能的衝擊，以及因應作為。當國際社會已將台灣視為最危險之地，因此對台灣股市、匯率甚至投資意願做出不等的評估時，政府如何在接下來給予國際社會信心，都是我們當前最緊要、最不可忽視的關鍵要事！

（立法委員）

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