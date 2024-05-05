自由開講》中國新法對全球人民的威脅

張宇柔

今年2月27日中國全國人大常委會通過新修訂的「保守國家秘密法」，已於5月1日生效，其中規定「不屬於國家秘密，但洩露後會造成一定不利影響的事項」，或有損「國家和人民利益」的資料，無論是否公開，都可被認定是洩漏或不當取得，此法提高外國機構於大陸的投資風險、對學術性質的科研交流合作產生壓力，也將增加台灣民眾於「海外」旅遊的風險，因為即使不赴陸，但若於海外遇到解放軍或大陸公安，都有被針對的可能。

中共新版「保守國家秘密法」已於5月1日生效，陸委會更指出，該法擴大「國家秘密」之定義與保密主體的對象，法條相關內容模糊且具高度不確定性，加以中共法治長期欠缺透明，可能觸法風險大增。（路透社）

中共立法的用意並非明確規範何為「國家秘密」，而是刻意讓資訊變成模棱兩可，使中共當局可隨自己的喜好，恣意定義何謂「不利影響」，只要是當局認為的「不利影響」，便能採取必要的「保護措施」，且有法律為依據，國際無從撻伐中共當局「未依法行政」；舉例來說，即使某資訊已眾所周知，但只要中共認為其為機密資訊，便能以違反「保守國家秘密法」規定治罪，筆者認為，此法係為共黨自由心證的手段，以「法律」保裝獨裁意圖，合理化當權者的所做所為，以此法打擊異議人士，擴大國家秘密範圍，加劇對其不利的言論控管，使原本就不自由的中國，變得更加不自由，不論是中國民眾還是他國人士，只要中共當局認為的不當言行，便可以此法治罪，將增加世界各國人民於中共就學、就業、投資、旅遊的風險，一不小心就「誤觸」中共所謂的「保守國家秘密法」，呼籲所有民眾，千萬要當心，以免誤入中共「法律陷阱」。

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（自由業）

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