晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共為美國校園示威的幕後推手

2024/05/06 10:54

◎陳俊

美國校園力挺巴勒斯坦的抗議風潮不斷升高，4月中旬哥倫比亞大學首先有抗議學生在校園紮營，隨即蔓延到另外十幾個州，全美總共有數十所校園，都捲入了抗議以色列進攻加薩的風潮，這波蔓延至全美數十個大學院校的抗議浪潮，為1960年代反越戰示威活動以來，美國境內示威校園數量最多、且抗議時間最久的一次，然而在美國大選年發生大規模抗議示威，不禁令人聯想中共經常以認知作戰的科技傳遞模式，帶動輿論風向，試圖間接對美國政府施壓，影響停火談判的走向，並趁機從中獲取益處。

美國校園力挺巴勒斯坦的抗議風潮不斷升高，4月中旬哥倫比亞大學首先有抗議學生在校園紮營，隨即蔓延到另外十幾個州，全美總共有數十所校園，都捲入了抗議以色列進攻加薩的風潮。（法新社）

這次的示威者有諸多左派及親伊斯蘭教的社會運動成員，而中共一再強調媒體融合的認知作戰手段，試圖利用抖音或其他社群平台等輿論方式干擾選情帶動風向，影響人民的認知，使美國學生在無意識之下，接受中共企圖深植的思維，間接由社會階層民眾的決斷，以掌控美國未來發展的動向，甚至利用在美國的巴勒斯坦人，高談闊論以巴戰爭並示威遊行，以幕後黑手干擾美國國會決策，中共甚至將抗議現場的影片上傳到社群媒體平台上，並透過社論等方式稱這場抗議活動是民間對美國政府不滿的體現，指出如果美國真有民主、人權意識，就應該停止支持以色列，應多做些有利於世界和平的事。

自從巴勒斯坦哈馬斯對以色列平民的發動攻擊以來，中共當局雖未明確選邊，但多次將以巴戰爭的責任歸咎於美國，且不斷在其社媒上出現了反以色列浪潮，並透過抖音及其他國際社群平台散布對美國政府不利的消息，甚至利用網軍帶風向等的方式，再次激化美國族群對立及對以巴戰事的分歧，這種幕後黑手的小人行為令人不齒，反觀中共在疫情爆發嚴峻期間，不顧其內部人民的心聲，堅持將確診者與尚未確定確診者關在一起任其自生自滅，以獨裁暴政手段進行制壓，現在卻批判美國民主的表象，兩面插刀的手法令人汗顏。

（兩岸情勢研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書