自由開講》中共為美國校園示威的幕後推手

◎陳俊

美國校園力挺巴勒斯坦的抗議風潮不斷升高，4月中旬哥倫比亞大學首先有抗議學生在校園紮營，隨即蔓延到另外十幾個州，全美總共有數十所校園，都捲入了抗議以色列進攻加薩的風潮，這波蔓延至全美數十個大學院校的抗議浪潮，為1960年代反越戰示威活動以來，美國境內示威校園數量最多、且抗議時間最久的一次，然而在美國大選年發生大規模抗議示威，不禁令人聯想中共經常以認知作戰的科技傳遞模式，帶動輿論風向，試圖間接對美國政府施壓，影響停火談判的走向，並趁機從中獲取益處。

美國校園力挺巴勒斯坦的抗議風潮不斷升高，4月中旬哥倫比亞大學首先有抗議學生在校園紮營，隨即蔓延到另外十幾個州，全美總共有數十所校園，都捲入了抗議以色列進攻加薩的風潮。（法新社）

這次的示威者有諸多左派及親伊斯蘭教的社會運動成員，而中共一再強調媒體融合的認知作戰手段，試圖利用抖音或其他社群平台等輿論方式干擾選情帶動風向，影響人民的認知，使美國學生在無意識之下，接受中共企圖深植的思維，間接由社會階層民眾的決斷，以掌控美國未來發展的動向，甚至利用在美國的巴勒斯坦人，高談闊論以巴戰爭並示威遊行，以幕後黑手干擾美國國會決策，中共甚至將抗議現場的影片上傳到社群媒體平台上，並透過社論等方式稱這場抗議活動是民間對美國政府不滿的體現，指出如果美國真有民主、人權意識，就應該停止支持以色列，應多做些有利於世界和平的事。

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自從巴勒斯坦哈馬斯對以色列平民的發動攻擊以來，中共當局雖未明確選邊，但多次將以巴戰爭的責任歸咎於美國，且不斷在其社媒上出現了反以色列浪潮，並透過抖音及其他國際社群平台散布對美國政府不利的消息，甚至利用網軍帶風向等的方式，再次激化美國族群對立及對以巴戰事的分歧，這種幕後黑手的小人行為令人不齒，反觀中共在疫情爆發嚴峻期間，不顧其內部人民的心聲，堅持將確診者與尚未確定確診者關在一起任其自生自滅，以獨裁暴政手段進行制壓，現在卻批判美國民主的表象，兩面插刀的手法令人汗顏。

（兩岸情勢研究員）

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